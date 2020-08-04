В Москве запустят около 25 километров новых линий метро

Столичное метро расширяется. В этом году в подземке запустят почти 25 километров новых линий. Несмотря на ограничения во время пандемии, уже построено 14 километров. Одна из будущих станций - "Университет Дружбы Народов" на Коммунарской линии метро.

"Коммунарская ветка в числе самых протяженных в Москве - 40 километров от МЦК до Коммунарки, и до Троицка, - сказал сегодня, 4 августа, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки станции "Университет дружбы народов". - Сейчас строится первый ее этап от МЦК до Троицка. Готовность линии достаточно высокая, проходческие щиты работают практически на полном протяжении этого этапа работы. Значительная часть проходки уже пройдена. Основные проходческие объемы будут закончены в начале 2021 года. В 2023 году вся эта линия предполагается к запуску".

Мэр поздравил метростроителей с наступающим профессиональным праздником - Днем строителя (традиционно отмечается во второе воскресенье августа. В этом году - 9 августа. - Прим.). Лучшим из них вручил награды и благодарственные письма.

"Желаю удачи, успехов, от имени москвичей благодарю за постоянный, самоотверженный и профессиональный труд", - сказал Сергей Собянин.

Строительная площадка станции Московского метрополитена "Университет Дружбы Народов" Коммунарской линии. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

КАК СТРОЯТ

Коммунарскую линию метро начали прокладывать в 2018 году. Сейчас возводят участок от станции "Улица Новаторов" до "Коммунарки" длиной 16 километров.

Тоннели на этом отрезке строят по традиционной для столичного метро технологии – с устройством двух однопутных тоннелей диаметром 6 метров.

КАКОЙ БУДЕТ НОВАЯ СТАНЦИЯ

Путевые стены отделают алюминиевыми панелями.

Потолок - из крупных алюминиевых деталей со светло-зелеными и светло-синими вставками.

Два ряда квадратных колонн облицуют светло-серым мрамором, а пол - светло-серым гранитом.

Подземный пешеходный переход, ведущий к станции, украсят мозаикой из художественного стекла в фирменных цветах расположенного рядом Российского университета дружбы народов (РУДН).

ГДЕ НАХОДИТСЯ

Вдоль улицы Академика Опарина у пересечения с улицей Миклухо-Маклая.

Два вестибюля - с выходами на обе стороны улицы Академика Опарина, к улице Миклухо-Маклая, к жилым кварталам.

Рядом - несколько столичных вузов, в том числе Российский университет дружбы народов (РУДН), Российский государственный геологоразведочный университет (РГГРУ), Московский университет МВД России, Институт биоорганической химии РАН, Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова.

ЧТО ПОЛУЧАТ ПАССАЖИРЫ

Участок метро от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка":

- поможет горожанам быстрее добираться в Новую Москву;

- обеспечит дополнительным скоростным транспортом столичные районы Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Теплый Стан, деревни Мамыри, поселки Газопровод и Коммунарка;

- частично разгрузит южные участки Сокольнической и Калининско-Солнцевской веток, а также дороги на юго-западе столицы.

Напомним, сегодня в районах города вдоль Коммунарской линии метро проживают более 1 миллиона человек, работают или учатся еще несколько сотен тысяч человек.