"Тычут пальцем и говорят, зачем ты их нарожала": курьерша с двумя детьми снова разносит еду москвичам

Страсти по молоденькой курьерше с двумя маленькими детьми, прославившиеся на весь интернет еще год назад после публикации в соцсетях фото, на котором она вместе с коляской разносит еду, на днях разгорелись с новой силой. Ладу Королеву с дочками снова заметили в московском метро. Она все в той же зеленой униформе доставщицы пиццы: на руках младшая восьмимесячная Римма, на соседнем кресле старшенькая - двухлетняя Ангелина, за спиной - огромный рюкзак с пиццей и роллами.

Пассажиры реагируют по разному, но большинство "яндекс-няню" - так Ладу прозвали в соцсетях - узнают. Напомним, девушка впервые попала в новости два года назад. Тогда еще в родном Ростове 18-летняя Лада устроилась на работу доставщицей еды вместе с младшей новорожденной дочкой. Фото Лады с рюкзаком за плечами и коляской, в которой спала новорожденная малышка, взорвало ростовские соцсети. Девушку жалели, и она стала чуть ли не всенародной героиней: такая молодая с ребенком и еще и работает.

Спустя год Лада снова на обложках газет, и на этот раз уже московских. К тому времени у молодой мамочки появилась вторая дочка, и вместе с малышками и мужем она переехала в Москву и стала работать курьером уже с двумя детьми. И тут снова на нее обрушилась всенародная любовь. Добрые москвичи завалили Ладу и девочек подарками, помогали с арендой квартиры. Но в итоге все закончилось скандалом. В январе этого года волонтеры, окружившие молодую мамочку заботой, обвинили ее в обмане. Мол, Лада лишь кормила их байками о разводе с мужем, а собранные на аренду квартиры деньги вообще потратила не известно куда. Разборки Лады и волонтеров докатились до телевизионной студии первого канала. А сразу после программы "Пусть говорят" Лада с мужем и двумя дочками уехала в Ростов.

Но зачем она снова приехала в столицу? Этот вопрос мы задали самой Ладе.

- Я действительно недавно вернулась в Москву с двумя дочками. Мужа у меня теперь нет. Я подала заявление на расторжение брака, но развести нас пока отказались, так как дети еще очень маленькие. Но зато выдали бумагу, по которой он обязан платить алименты. Пока ни рубля от него не видели. В Москве мы с дочками живем в комнате, которую арендуем. Я работаю курьером и еще убираюсь в квартирах.

- Дочки все время с тобой?

- Да. Я всегда беру их с собой. Конечно, люди косо на меня смотрят. Они после той передачи меня узнают, тычут пальцем и говорят: "зачем детей нарожала". Меня это обижает, я очень своих девочек люблю. Стараюсь на это внимание не обращать.

- Лада, а почему вы не остались в Ростове, все-таки там проще: рядом твоя мама, бабушка детей?

- Мама помогала мне, пока был карантин по коронавирусу, она риелтор и в тот период просто не было заказов. Я устроилась работать в ростовский магазин продавцом: надо же девочек обеспечивать. А потом мама вернулась к своей работе, и мне пришлось уехать. Ей сейчас не до нас. моя младшая сестра в сентябре идет в школу и все внимание сейчас ей.