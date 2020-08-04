«Решим проблему обманутых дольщиков в трехлетней перспективе»: Губернатор Андрей Воробьёв доложил Президенту о работе с долгостроями

Президент России Владимир Путин сегодня провел в Кремле рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

- Хотел бы начать с одной из важнейших отраслей - со стройки и с необходимости решения проблем граждан - участников долевого строительства, - сказал Владимир Путин. - В Московской области их достаточно много, до сих пор 24,5 тысячи.

- Проблема давняя, с начала 2000-х годов, - напомнил губернатор. - И всего обманутых дольщиков за 2000-2015 годы было порядка 104 тысяч. Благодаря большой содержательной работе с Правительством Российской Федерации, с ДОМ.РФ, Вашей помощи по конкретным объектам, очень тяжёлым для нас, удалось решить сегодня проблему обманутых дольщиков на уровне 80 тысяч человек.

Андрей Воробьёв отметил, что нынешняя система с эскроу-счетами, которую ввели по инициативе Президента, исключает риски возникновения новых обманутых дольщиков. (Напомним, теперь вырученные от продажи недостроенного жилья деньги девелоперов хранятся в банках на специальных счетах, их можно будет забрать только после сдачи домов, - Авт.).

- Все-таки как Вы предполагаете, в какие сроки решать проблему обманутых дольщиков? – спросил Путин.

- Я думаю, в трехлетней перспективе. У нас есть план. Мы в этом году выдадим 15 500 ключей. 19 тысяч в прошлом выдали. А в следующем году нужно не снижать темп. Если так пойдем, то если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть.

При этом Московская область продолжает удерживать первое место и по объемам строительства. В том числе жилья.

- Сегодня в Московской области продается 130-150 квартир в день. Из них 80 процентов - по льготной ипотеке, - доложил Андрей Воробьёв. - Поэтому, естественно, мы просим, работаем с Правительством, чтобы та мера, которую Вы предложили, по льготной ипотеке, была продолжена, она сейчас пока до ноября. Люди платят меньше за квартиру, от 40 до 48 тысяч, это на 6-10 тысяч рублей меньше, чем ранее. Поэтому стройка для нас приоритет.

По итогам года в области построят 4 млн квадратных метров в многоквартирных домах, и 4 млн «квадратов» - как ИЖС.

- Главная застройка - это инфраструктура, - сказал губернатор. - В 2012 году Вы создали организацию по модернизации Московского транспортного узла. Вот эти вылетные магистрали, переезды, которых у нас бесчисленное множество. Если бы мы тогда не решили эту проблему, все бы встало колом. Долгопрудный, Одинцово, Красногорск, Истра - пожалуй, каждый муниципалитет, который прилегает к Москве, вошел в эту программу, и сегодня там есть путепровод.

Фотослужба Президента Российской Федерации

КОНКРЕТНО

Основные социально-экономические показатели Подмосковья

- 2 место среди субъектов РФ по валовому региональному продукту (ВРП) - 4,6 трлн рублей.

- 5 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.

- Московская область прекрасно проявила себя во время эпидемии коронавируса. В регионе сумели в сжатые сроки развернуть рекордное количество коек для инфекционных больных - в «мирное время» их было 2,2 тыс., а на пике заболеваемости - 15,9 тыс. Все медики, работающие с ковидными больными, получают федеральные и региональные выплаты.

- Население Московской области растет. Если сравнивать с 2015 годом, 1 сентября в первый класс пойдут на 225 тысяч ребят больше, а в детсады - на 90 тысяч. До конца года на территории Подмосковья введут в строй 38 новых школ и 26 детсадов.

- Также в Подмосковье активно строят новые дороги, путепроводы через железную дорогу и вылетные магистрали - в рамках модернизации Московского транспортного узла.

- Последние годы подмосковные города регулярно выигрывают федеральные конкурсы проектов комфортной городской среды.

- До конца нынешнего года в Подмосковье не останется действующих мусорных свалок (а ведь еще в 2013 году их было 39!). Вместо полигонов ТБО в области строят современные комплексы переработки отходов. 8 уже работают. Еще 7 - уже в стадии строительства.