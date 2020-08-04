В Подмосковье снова пройдет Сырный фестиваль!

Большой сырный фестиваль, о необходимости которого так долго говорили ведущие фермеры России, все-таки состоится! Целых 4 дня, с 27 по 30 августа, на сыроварне Олега Сироты около 300 фермеров устроят большой гастрономический праздник, на который привезут не только свои лучшие сыры, но и вина, колбасы, кондитерские изделия и другие деликатесы.

Сырный фестиваль, который впервые состоялся в 2016 году, уже давно превратился в площадку, на которой фермеры не только реализуют натуральную продукцию, но и обсуждают отраслевые интересы с банкирами, чиновниками, производителями передовой сельхозтехники, за что сами сыровары в шутку называют его «Подмосковным экономическим сырным форумом».

Из-за пандемии коронавируса проведение фестиваля в этом году до последнего момента оставалось под угрозой, однако недавно он все же был согласован с властями Московской области и утвержден губернатором Московской области Андреем Воробьевым. При этом, самом собой, на фестивале будет соблюдаться социальная дистанция, особое внимание уделят дезинфекции, маски и перчатки обязательны. Кроме того, все фермеры-участники сдадут анализы на отсутствие инфекции. Фермеров, которые хотят также поучаствовать на фестивале и показать свой товар лицом, просят писать по адресу: sir.pir.mir@parmezan.

Организаторы учли ошибки прошлых лет: уже сейчас сделали дополнительные парковки, а для удобства покупателей все 4 дня сырного праздника со станций «Новоиерусалимская» и «Истра» до сыроварни будут постоянно курсировать 30 автобусов-шатлов.