Тверскую улицу в Москве отремонтировали досрочно

В центре Москвы досрочно завершился ремонт участка Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка. Напомним, дорогу закрыли для машин в ночь на понедельник, 3 августа. Вновь машины планировали запустить в ночь со вторника, 4 августа, на среду, 5 августа. Но движение транспорта открыли уже вечером вторника. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Ремонт проводили в несколько этапов:

- фрезерование асфальтобетонного покрытия;

- обновление бордюрного камня. При этом из 3 тысяч погонных метров, установленных в 2016 году на этом участке Тверской улицы, потребовалась замена только 17 метров;

- установка смотровых колодцев и дождеприемных решеток;

- нанесение битумной эмульсии на нижний слой полотна для лучшего сопряжения двух слоев покрытия;

- укладка асфальта;

- нанесение осевых линий дорожной разметки, разделяющих транспортные потоки противоположного направления. А линии рядности и элементы дорожной разметки нанесут через 10 дней.

«Замена асфальта проводилась по новой технологии бесшовной укладки «единым ковром», которая позволяет сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке», - рассказал Петр Бирюков.

Напомним, покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2016 году по такой же технологии.

ТТХ РЕМОНТА

На Тверской работали более 2,2 тысяч специалистов ГБУ «Автомобильные дороги» и более 1350 единиц различной техники.

Общая площадь работ - около 50 тысяч квадратных метров.

Для ремонта потребовалось 8,5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.