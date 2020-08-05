2020-08-05T11:27:16+03:00
Происшествия

Ночью в Москве прохожие нашли новорожденного мальчика в коляске

Кроху забрали в больницу, а его родители до сих пор не объявились
Анастасия ВАРДАНЯН
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Кроху забрали в больницу, а его родители до сих пор не объявилисьКроху забрали в больницу, а его родители до сих пор не объявилисьФото: Shutterstock
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Около часа ночи со вторника, на среду, 5 августа, в полицию позвонили случайные прохожие, которые заметили коляску с ребенком около жилого дома на улице Студенческой, что на западе столицы. Малыш плакал, при этом никого из взрослых рядом не было.

- Сотрудники автопатруля прибыли к месту происшествия и тоже не смогли найти родителей новорожденного мальчика. Он был передан медикам, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Сейчас кроха находится в больнице. Установлено, что ребенок здоров. А вот о его родителях ничего не известно. За это время они так и не объявились.

- Личности родителей ребенка и другие обстоятельства данного происшествия устанавливаются, - сообщили в главке столичной полиции.

Всех, кому что-либо известно о судьбе ребенка, просят позвонить в полицию по телефону 112. Конфиденциальность информации гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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