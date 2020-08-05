В Талдоме отец до смерти забил шестилетнего сына

- Спасите сына он упал с лестницы, - такой звонок поступил в подмосковную скорую помощь в понедельник, 3 августа.

Медики за считанные минуты прибыли в общежитие в городе Талдоме, но к тому времени ребенок уже был мертв. Отец мальчика уверял мол, сын играл на ступеньках и упал. Но на слово ему никто не поверил.

- По характеру повреждений было понятно, что они не имеют никакого отношения к падению. Это подтвердили и результаты экспертизы, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Под давлением улик отец признался: это он до смерти избил ребенка. Мальчишке он нанес более 20 ударов, причем они были настолько сильными что на руках и ногах мальчика содрана кожа. В свое оправдание папаша, заявил, мол сын плохо себя вел и он решил его наказать.

Как удалось выяснить «КП», в тот день мужчина с сыном были дома одини. Мама мальчика в тот момент гуляла с младшим двухлетним ребенком. Семья жила в арендуемой комнате в общежитии. В Россию супруги переехали из Узбекистана. Отец работал резчиком на одном из заводов. Мать — домохозяйка.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.