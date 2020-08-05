«Аптечный ревизорро» Екатерина Диденко прокомментировала свадьбу, на которой невеста упала в сухой лед

Блогер Ольга Иванова-Нечаева из Волгограда, которую многие знают под псевдонимом «Акуна Матата», накануне сыграла свадьбу. Во время первого танца жених поднял ее на руки, но не удержал и уронил на пол. В этот момент зал был заполнен эффектным дымом: его получают из воды и сухого льда. На видео обратила внимание Екатерина Диденко. Себя она называет «аптечным ревизорро», но широкую известность получила после трагедии в сауне, где от сухого льда погибли три гостя.

— Смотрела я эту свадьбу с ужасом в глазах. Танец жениха и невесты, легкий слой дыма из сухого льда. Они танцуют, а потом он ее роняет. Затем оба отказываются в слое дыма. Он поднимается и кричит: «Я перебухал!». Его глаза выпучены. Такие же, как глаза Славы, когда он выныривает из бассейна, — прокомментировала Диденко инцидент в сториз.

Слава — это один из гостей, который был на дне рождении Екатерины. Сюрприз жене устроил муж Валентин. Он вывалил в бассейн сауны несколько кило сухого льда. Люди начали терять сознание, так как вместо кислорода вдыхали высокую концентрацию углекислого газа.

— Возможно, он действительно перебухал на своей свадьбе. Я там не была, не знаю, — продолжает Екатерина обсуждать свадьбу коллег-блогеров. — Но, мне кажется, что он потерял сознание из-за концентрации углекислого газа. Потому что было закрытое помещение. Возможно, ему стало плохо из-за этого сухого льда.

Супруг Нечаевой Максим — тоже блоггер - в своих соцсетях рассказал, что чувствует себя нормально.

— На моем дне рождении роковыми оказались буквально несколько минут. После этого концентрация углекислого газа в помещении была в норме. Очень жаль, что наша история не научила людей. Подумайте миллион раз, прежде чем заказывать сухой лед на ваши праздники, — напутствовала подписчиков Диденко.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти трех человек в московской сауне, которые пришли на день рождения Екатерины Диденко. Погиб муж блогера Валентин и двое гостей — семейная пара. Диденко осталась с двумя детьми — сыном и дочкой дошкольниками. Однако за почти полгода расследование не продвинулось. Наказывать некого, так как Валентин сам принес сухой лед и погиб.

После трагедии Екатерина Диденко приняла участие в нескольких телешоу, увеличила грудь и встретила новую любовь — все это за пять месяцев после роковой вечеринки. Ее аккаунт в инстаграме вырос на 700 тысяч подписчиков. Сейчас за ее жизнью следят 1,7 млн человек. Нередко в комментарии Диденко пишут оскорбления и называют ее «королевой сухого льда».

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Первую волну гнева от комментаторов она словила, когда начала ходить по телешоу. Федеральные каналы показали несколько выпусков, в которых приняла участие Диденко, ее родные и подруги. Екатерина регулярно выкладывала сториз, в которых много плакала и рассказывала о своем состоянии. (подробности)