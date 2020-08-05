В пандемию москвичи устраивают офисы в парках: где открылись коворкинги и сколько стоит пребывание

Новая ковидная реальность - работать, где угодно, но только не в офисе. Большинство превратили свои квартиры в кабинеты. Но, если надоело сидеть за ноутом дома, особенно в хорошую летнюю погоду, можно устроить рабочее место в парке.

Мы узнали, в каких зелёных зонах столицы открылись платные и бесплатные коворкинги со всеми удобствами. Кстати, дезинфекцию там проводят регулярно. Все рабочие поверхности обрабатывают санитайзерами, а помещения проветривают. Социальная дистанция тоже соблюдается. Во всех парковых офисах есть доступ к бесплатному Wi-Fi.

Коворкинг «Арт-павильон». Фото: parkfili.com

Парк 50-летия Октября: Для одиночек и бизнес-встреч

В центральной части парка, рядом с площадью Семьи, разместился коворкинг «Арт-павильон». На площади 36 квадратных метров - два больших рабочих стола, кулер с водой и полки для книг. Здесь можно поработать как в одиночестве, так и провести небольшую лекцию или переговоры, назначить бизнес-встречу.

Как добраться: ст. м. «Проспект Вернадского», «Ленинский проспект», ул. Удальцова, д. 22.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 20.00.

Цена: бесплатно. Предварительная запись не нужна.

Музей-заповедник «Царицыно»: Все на мозговой штурм

Офис для фрилансеров находится в общем подземном вестибюле Большого дворца и Хлебного дома. Здесь можно устроить мозговой штурм со своей командой или уединиться для индивидуальной работы. Рядом в кафе можно отдохнуть и перекусить.

Как добраться: ст. м. «Царицыно», ул. Дольская, д. 1, стр. 6.

Время работы: такое же, как и у музея - со вторника по пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 20.00, а в воскресенье с 10.00 до 19.00.

Цена: бесплатно. Предварительная запись не нужна.

Коворкинг-зона «Рабочая станция». Фото: coworkstation.ru

Нескучный сад: Кабинет с кухней и душевой

В коворкинг-зоне «Рабочая станция» можно выбрать тихий офис с панорамными окнами с видом на парк. Рядом - переговорная для бизнес-встреч и презентаций. В ней есть маркерная стена и большой плазменный экран. А в зоне отдыха можно заварить чай, перекусить и поваляться на мягких диванах и пуфах. Для желающих поработать на свежем воздухе скоро откроется просторная веранда.

Как добраться: ст. м. «Ленинский проспект», Ленинский пр-т, д. 30а, вход в коворкинг со стороны Гагаринского тоннеля.

Время работы: круглосуточно.

Цена: за сутки - 990 руб. Сюда входит рабочее место, вода (или чай, кофе), принтер и сканер, кухня, душевая. Есть абонемент на неделю (4900 руб.) и на месяц (17 900 руб.).

Парк «Сокольники»: А вокруг - лето!

В культурно-образовательном пространстве «Букводом» обустроены индивидуальные рабочие места в зале с панорамными окнами. Посетители могут пользоваться принтером и сканером. В читальном зале - книги по бизнесу и саморазвитию. В отдельной комнате с проектором и звуковой техникой удобно проводить лекции, презентации и тренинги. Рядом - веганский бар, терраса для работы на свежем воздухе.

Как добраться: ст. м. «Сокольники», 5-й Лучевой просек, д. 1.

Время работы: в будни с 10.00 до 18.00 (по запросу - до 21.00). В выходные по запросу - в субботу с 11.00 до 21.00, в воскресенье с 11.00 до 20.00.

Цена: за 1 час - 200 руб., за 1 день - 600 руб. Есть абонементы, например, на неделю (5 будних дней + сб. и вс., если в выходные коворкинге не запланированы мероприятия) - 3000 руб. или на месяц - 8000 руб.

В культурно-образовательном пространстве «Букводом» обустроены индивидуальные рабочие места в зале с панорамными окнами. Фото: bookvodom.moscow

ЧТО ЕЩЁ

- в 12 технопарках Москвы работают платные и бесплатные коворкинги. Например, в научном паре МГУ или на бывшем заводе «Арма». Цены: за час - от 390 руб., за день - от 1200 руб., за месяц - от 3000 руб. Есть коворкинги со свободным входом. Выбрать удобное место можно с помощью цифровой платформы i.moscow Московского инновационного кластера (МИК);

- в некоммерческих организациях (НКО) Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы открылись бесплатные коворкинг-центры. Рабочее место можно подобрать в любом округе столицы. Сделать это нужно не менее чем за пять дней до нужной даты. Забронировать временный кабинет можно на портале «Душевная Москва».