«Надоел своими плачем»: в Москве нашли родителей младенца, брошенного в коляске

Пока по факту оставления ребенка в опасности ведется доследственная проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во втором часу ночи со вторника на среду, 5 августа, на улице Студенческой на западе Москвы случайные прохожие нашли новорожденного мальчика в коляске. Малыш плакал и никого из взрослых рядом не было. Кроху сразу же забрали в больницу, а чтобы найти его родителей, потребовалось время. Сейчас горе-мама и папа находятся в полицейском участке.

- Родители установлены и сейчас они дают объяснения, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе столичного главка МВД.

Оба - граждане Узбекистана. Как выяснилось, в тот день отец ребенка поссорился с женой и выгнал ее на улицу. Забрать сына мужчина не разрешил. Однако нянчился он с ним недолго. Надоевшего ребенка он отдал своей родной сестре, то есть тете мальчика. Именно она и выставила малыша на улицу. По словам тетки, мальчик раздражал ее своим плачем.

Пока по факту оставления ребенка в опасности ведется доследственная проверка, но скорее всего, уже в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. А вот дальнейшая судьба ребенка пока неизвестна. Вернуть его пытается родная мама, однако пока одобрение от органов опеки она получить не смогла. Малыш совершенно здоров, но ближайшие дни он проведет в больнице.