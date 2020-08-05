«Исчезли 183 млн рублей»: В Москве задержан проректор МГУ, которого обвиняют в преднамеренном банкротстве

Проректор МГУ по общим вопросам Алексей Гришин стал фигурантом громкого уголовного дела. Накануне 45-летний мужчина был задержан в своей московской квартире в элитном доме на Ломоносовском проспекте. В задержании поучаствовали бойцы Росгвардии, а также сотрудники Следственного комитета и полиции Мордовии - по версии следствия, Гришин имеет отношение к финансовым преступлениям на территории республики.

- Оперативники обыскали квартиру Гришина, а также его трехэтажный особняк в подмосковном Красногорске, - рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах. - Его подозревают в выводе в зарубежные оффшоры суммы около 1 млрд рублей.

- Среди изъятого денежные средства, ювелирные украшения, финансовые документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, - уточнили в СК.

В Следственном комитете сообщают, что Гришин задержан по делу о преднамеренном банкротстве.

- К январю 2018 года у ООО «СДС-Управление строительства» образовалась кредиторская задолженность в сумме более 180 миллионов рублей, - говорится в заявлении СК РФ. - С целью преднамеренного банкротства и извлечения выгод для себя руководством организации по фиктивным основаниям был заключен договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО «Мордовдевелопмент» в сумме более 865 миллионов рублей получала иная коммерческая организация. В дальнейшем ООО «Мордовдевелопмент» передало в собственность этой коммерческой организации простые векселя на сумму более 894 миллионов рублей.

Обыски прошли в трехэтажном особняке Алексея Гришина. Фото: Оперативная съемка

Правда, все эти манипуляции отражались только на бумаге. Вскоре «СДС» был объявлен банкротом. А итоге пострадали кредиторы, которым задолжала ликвидировавшаяся компания. Их ущерб следствие оценивает в 183 миллиона рублей.

При чем же тут Алексей Гришин? Он, как выяснилось, является соучредителем ООО «Инвест-Альянс», в которое входит «СДС-Управление строительства». До этого по этому делу были задержаны еще два человека.

Алексей Гришин уже доставлен в Саранск.

Стоит отметить, что ранее Гришин занимал пост министра строительства Самарской области.

«Надеюсь, очередь дойдет и до его самарских подвигов. «Поураганили» они в регионе не по-детски», - написал в соцсетях депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Кстати, на сайте МГУ Алексея Гришина уже удалили из списка проректоров. На эту должность бывший региональный министр был назначен всего год назад, в июле 2019-но.