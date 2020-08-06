Скоро в каждой московской квартире рядом с велосипедом будет сапборд

Организаторы сап-сафари уверены, что через пару лет спорт станет массовым Фото: Андрей АБРАМОВ

Этим летом на реке в районе Серебряного бора ежедневно сотни людей вооружаются веслом и встают на доску. Называется она сапборд. Английское SUP — Stand Up Paddle — «стоя с веслом». С ней можно натурально гулять по воде. Чем манит людей новая забава, безопасно ли это и кому не подойдет, узнавал корреспондент «КП».

СТРАШНО? ГРЕБИ НА КОЛЕНЯХ

Приехал в SUP Center — первую в Москве школу сапсерфинга. Несколько раз в день устраивают заплывы для желающих. Локаций несколько, мы будем стартовать с пирса у Живописного моста.

Обучение недолгое. Так держать весло, вставать без резких движений, если упал — ничего страшного: забирайся на доску и продолжай поход. Сап надувной, но очень прочный. Рекомендуется для веса не более 110 килограмм. Однако основатель школы Стас Орлов говорит, что если в спортсмене даже 130 кг и он может хоть раз отжаться, значит проблем не будет. Просто дадут доску пошире и подлиннее.

Вода в Москве-реке прозрачная Фото: Андрей АБРАМОВ

На ногу надевается липучка со шнуром: нужна, чтобы при падении снаряд не унесло течением. Каждый надевает спасжилет. Встают босыми ногами или обувают коралловые тапочки — кроссовки для водных видов спорта. На тело — купальник или гидрокостюм. Обязательно берите головный убор. Лучше всего кепка с коротким козырьком, чтобы не унесло ветром.

Спускаем сапы на воду. Сначала встаешь на него коленями, чувствуешь баланс. Доска ехидно покачивается из стороны в сторону. В ста метрах от пирса по реке проносится катер — пошла волна, которая заставляет напрягать все тело, чтобы удержать равновесие. Через 10 минут инструктор разрешает встать на ноги. Но напутствует, если страшно — можно грести на коленях.

Чтобы кататься не нужна специальная подготовка Фото: Андрей АБРАМОВ

Главное оказаться посередине доски, ноги пошире, весло в воду — максимально устойчивая позиция. Первое время мысли: «На кой черт я встал? Страшно!». Тело напряжено, думаешь, что сесть обратно на колени будет нереально.

Через полчаса начинает получаться. Ловко перекидываешь весло из руки в руку — грести нужно с обеих сторон попеременно. Впереди низкий мост в парке Серебряный бор. Проходить его новичкам нужно на коленях, а опытные могут на полусогнутых. Выдохнул, опустился на колени, прошел мост, встал — живой, не упал!

Любители природы должны оценить такой досуг по достоинству Фото: Андрей АБРАМОВ

Через час прогулки приходит уверенность. Засматриваешься на природу: плотва плещется в прозрачной воде, проплывает с мама-утка с выводком, с дерева за тобой наблюдает белка. Мимо периодически осторожно проезжает катер спасателей. На пляжах загорает народ. Есть здесь, кстати, и нудистский пляж. Но для маршрута туристов его стараются избегать. Больно вызывающе стоят вдоль берега мужики-натуралисты.

Заканчивается прогулка в бухте Бездонного озера. Здесь можно искупаться, полежать на доске и собраться в обратную дорогу. Вся экскурсия рассчитана на три часа, включая обучение.

На утро болели мышцы, сгорело лицо. Посмотрел фото — вновь захотелось на сап. Начал обзванивать друзей, с кем бы прокатиться.

Корреспондент «КП» призывает всех прокатиться на доске Фото: Андрей АБРАМОВ

НА САПЕ МИМО КРЕМЛЯ

Основатель школы Стас Орлов заниматься экстримом начал в 80-е с виндсерфинга в ЦСКА — доска с парусом. Сейчас кроме сапборда он организует серфинг-туры и прочие не банальные виды досуга за рубежом.

— В 2011 году в Европе появился сап — тренд! Но в России к нему не повернулись и даже отрицали. Серфингисты игнорировали: «Что за клоуны с веслом!». новое тяжело входит в сознание, — рассказывает Орлов.

Экстремал вспоминает, что сам катался на серфе, но из-за протрузии спины это было опасно. У сапа есть весло — рычаг. С ним проще. Стас рассказывает, как покорял четырехметровые волны в океане. Так что сап может быть и экстремальным.

— Я вырос в Соколе и Серебряный бор всегда для меня был местом силы. Сал ходить здесь, люди стали интересоваться. Для продвижения устраивал акции: прошел на сапе мимо Кремля.

Случаются падения, но взобраться на доску можно и посреди реки Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня прокатиться в центре не выйдет. От Живописного моста до Коломенского разрешено только моторное судоходство. Есть ограничения и в других местах.

— Семь лет назад мне даже штраф выписали — 3000 рублей. В протоколе написали: «Орудие правонарушения — доска для серфинга». Решил закатнуть у Завидово (одна из резиденций президента — прим.ред.).

Стас не сомневается, что скоро сап станет самым массовым досочным спортом в мире и попадет в категорию олимпийских.

— Это неизбежно. У каждого в квартире велосипед, сноуборд. Сап точно ляжет на этот же балкон. В России тысячи рек, путешествовать по ним на сапе — кайф. На огромных водоемах ты видишь один и тот же пейзаж и идти некомфортно. На реках ты за каждым поворотом новая серия. Каждый февраль бываю на Занзибаре и там прилив заносит нас в мангровый лес. И вам скажу, что в Серебряном бору не хуже.

Сегодня прокатиться на сапе в Москве и Подмосковье можно через десяток компаний Фото: Андрей АБРАМОВ

ПЯТЬ ПЛЮСОВ САПБОРДА

Безопасный. Сапборд - первая ступень к досочным видам спорта. Прочие активности на воде куда экстремальнее и не каждый решается гонять по волнам. На сапе новичкам не рекомендуется выходить при ветре более 6 м/с, особенно если дует с берега. Профи не рекомендуют сап тем, кто не умеет плавать или теряет сознание, например, диабетикам.

Не одноразовое развлечение. Люди возвращаются, уже без инструктора берут доску и отправляются на самостоятельную прогулку. Каждый раз меняются пейзажи. После дождя — дымка, в выходные 150 человек трафик на воде, красота на закате.

Много развлечений. Уроки йоги: упражнения выполняют на воде. Можно арендовать гигантский сап-платформу на десятерых, куда устанавливают мангал. Есть сап на двоих. Или можно собрать команду для сап-поло и играть веслом с мячом. Разогнаться за катером и ловить волну. Устраивают туры: например, по Звенигороду, с конечной точкой маршрута в ресторане. Такие варианты часто берут на корпоративы и дни рождения.

Основатель школы SUP Center Стас Орлов Фото: Андрей АБРАМОВ

Заменяет тренировку. Сап не только дает возможность путешествий. Работают все мышцы: спина, таз, ноги, пресс, руки. Устали — можно изменить стойку или сесть. Для спортсменом устраивают кроссы и марафоны.

Можно рыбачить. Сап — находка для рыбаков. Альтернатива личной лодке. Кстати, герой нашего материала приглашает все федерации рыболовного спорта к сотрудничеству, чтобы устроить совместный фестиваль.

На тренировку лучше взять одежду, которую не жалко намочить Фото: Андрей АБРАМОВ

СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ СВОЙ

Внутри доски около 20 тысяч нейлоновых волокон. Они дают доске жесткость: выдержит даже проезд машины. Ее можно сдуть и свернуть в рулон. Вес: 8-9 кг, надувается насосом.

Час аренды в Москве стоит 500-1000 рублей. Б/у стоит 15-20 тысяч рублей. Новые начинаются от 30 тысяч до 200 тысяч. Чем уже и длинней доска, тем она быстрее, но менее устойчива.

СЛОВАРИК «КП»

Вейксерфинг — спортсмен едет на короткой доске вслед за катером, ловит волну и когда чувствует разгон, отбрасывает веревку в сторону.

Вейкбординг — считается более профессиональным спортом, отличается формой доски.

Кайтсерфинг — тягу для спортсмена на доске создает воздушный змей — кайт.

Виндсерфинг — на доску установлен парус.

Флайборд — доска с двигателем, который создает мощные потоки воды благодаря которым спортсмен взлетает.

Взглянуть на Серебрянный бор можно под новым углом Фото: Андрей АБРАМОВ

ГДЕ В МОСКВЕ ПОКАТАТЬСЯ НА ВОДЕ

SUP Center. Серебряный бор, Живописная бухта — Красногорск. Сапы 1500 — 2400 руб. за три часа.

GOSUP. Живописная бухта — пляж Рублево. Сапы 2000 — 3000 руб. за два часа.

Malibu. ЖК «Парк Рублево» — Красногорск. 1700 р за 3 часовой занятие на сапе, вейксерфинг — 2550 руб. за 15 минут.

Moswake. Клязьминского-Пироговского водохранилище — село Троицкое. Сап 600 — 800 руб. в час, вейкборд с тренером 200 руб. в час, флайборд — 7500 — 8000 руб. в час.

SUP Zone. Строгинская пойма. Сапы 1700 — 3000 руб. за полтора часа.

«Сап центр Истра». Истринское водохранилище — деревня «Этно Усадьба» Трусово, 2300 руб. за 3 часа сафари на сапах по реке.

«На волне». Река Коломенка — Коломна. Сап или каноэ 300 — 500 руб. в час, вейкборд 500 — 600 руб. за 10 минут

«Сенеж». На одноименном озере в Солнечногорске. Сап 500 — 600 руб. в час, виндсерфинг 1500 руб. в час с инструктором,

«Фристайл». Большой Люберецкий карьер — Дзержинский. Сап 500 — 600 руб. в час, вейксерф 500 — 700 руб. за 10 минут, каяк 500 руб. в час, гидроцикл 10 000 руб. в час.