Минимальная корзина продуктов: во что обойдется поход в супермаркет

Сколько стоят продукты в Иркутске, Ангарске и Братске? В какую копеечку покупателю обойдется минимальный набор товаров, необходимых в повседневной жизни? Объективную картину представил региональный ритейлер, объединив ежеквартальную информацию Иркутскстата о динамике цен на набор из 33 наименований продуктов и данные самой компании в «Индекс цен «Слата».

Так, по информации Иркутскстата, во II квартале 2020 года стоимость продуктовой корзины в Иркутске составила 4870,32 рубля, в Ангарске - 4454,84 рубля, в Братске - 4995,76 рубля.

За тот же период в торговой сети «Слата» аналогичный набор в Иркутске стоил 4125,13 рубля (84,7% к данным Иркутскстата), в Ангарске - 4075,28 рубля (91,5%), в Братске - 4516,43 рубля (90,4%).

Таким образом, анализ, проведенный отделом ценообразования торговой сети в строгом соответствии с используемыми Иркутскстатом данными, показал, что цены в супермаркетах «Слата» ниже, чем в среднем по магазинам городов Иркутской области. В частности, во II квартале по сети было зафиксировано снижение стоимости свежемороженой рыбы, молока, пшена, творога, яиц.

Что касается разницы в цене на одну и ту же корзину в городах региона, то на это влияют логистика и конкурентная среда.

В целом специалисты «Слаты» отметили, что на динамику цен во II квартале повлиял целый ряд факторов.

В частности, это отсутствие поставок из Китая в связи с закрытием границ. Поставщиков из КНР заменили контрагенты в Египте, Турции, Пакистане, Марокко, Иране, Белоруссии.

Также на цены повлияли сформированные в период самоизоляции запасы продуктов. Свою роль сыграли и сезоны получения урожая. Плюс ко всему, создавался искусственный ажиотаж вокруг таких продуктов, как гречневая крупа, лимоны, имбирь. В результате цены на эти товары менялись неоднократно.

Если говорить о росте цен, то он был зафиксирован в основном на товары с высокой импортной составляющей.

Между тем напомним, что цены на более чем 110 социально значимых товаров в торговой сети «Слата» были заморожены до 1 июня. Это позволило сдержать рост стоимости ключевых товаров в продуктовой корзине.

Специалисты компании отметили, что публикуемая информация о ценах может помочь планировать семейные расходы и совершать выгодные покупки.