В Москве для адаптации инвалидов создают тренировочные квартиры

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В столице расширяется проект "Социальная гостиница учебного самостоятельного проживания для инвалидов". Из городского бюджета на эти цели выделили субсидию в 19,8 миллионов рублей. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Субсидия предназначена для оплаты труда специалистов, участвующих в проекте, затрат на техническое содержание и обслуживание здания, а также закупку оборудования и расходных материалов", - сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Инвалидов 18 - 45 лет с нарушениями интеллектуального и психического развития обучают навыкам самостоятельного проживания.

Для этого они временно переезжают из дома или интерната в специально оборудованные тренировочные квартиры (социальные гостиницы). Там под контролем наставников учатся сами справляться с различными домашними делами. Например, ходят за покупками, готовят еду и накрывают на стол, моют посуду, убирают в комнате, стирают и гладят одежду.

Кроме бытовых навыков, на психологических тренингах участников проекта будут учить выстраивать отношения с другими людьми, в том числе и с учётом гендерной идентичности, общаться, заниматься спортом, отдыхать.

Обычно без гиперопеки со стороны родителей или персонала интерната инвалиды быстро учатся следить за собой сами. Дальше они могут перейти на сопровождаемое проживание, уйти из интерната в "свободное плавание", жить без родителей и создать свою семью.

Напомним, первые тренировочные квартиры в Москве появились в 2018 году на базе Городского научно-практического центра по защите прав детей "Детство". За это время обучение и реабилитацию в них прошли 576 человек.

КОМУ ПОМОГУТ

За время 19 дней курса реабилитации обучение пройдут 216 инвалидов с психофизическими нарушениями - ДЦП, расстройство аутистического спектра (РАС), нарушение зрения, умственная отсталость, черепно-мозговая травма, шизофрения, Синдром Дауна и другими генетическими заболеваниями.

ЧТО В КВАРТИРЕ

Инвалиды будут круглосуточно жить в 9 тренировочных квартирах. В них в каждой комнате - кровать, стол со стулом, шкаф для белья, тумбочка, ТВ.

В каждой квартире - кухня с посудой, бытовая комната, 2 туалета и 2 душевые комнаты, все необходимое для уборки, стирки белья.

Вместе с участниками программы круглосуточно будут находиться тренеры-социальные психологи, а днем – еще и их помощники.

Одна из квартир рассчитана на маломобильных жильцов. В ней есть специальный кухонный гарнитур с низкой рабочей панелью и доступом в коляске к плите и раковине, сидячие ванны с потолочной переносной системой.

Дополнительно в доме на Кирпичной улице работают реабилитационные ремесленные мастерские. Здесь участники проекта смогут заниматься ткачеством, вышивкой, бисероплетением, валянием. Рядом - комната для песочной терапии. В холле - тренажеры.

Здание с круглосуточной охраной, системой противопожарной безопасности, камерами внешнего и внутреннего видеонаблюдения, IP-телефонией и Интернетом.