Качественная мобильная связь в «Фуд Сити», «Остров Мечты» и в «Шереметьево»

По итогам первого полугодия 2020 года оператор установил indoor-оборудование на 1,7 млн кв. м – темпы стройки увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на 30% объектов из общего списка Tele2 первой из мобильных операторов завершила работы по обеспечению 100%-го покрытия.

Высокие темпы строительства indoor-проектов обусловлены изменением вектора миграции трафика в период распространения коронавирусной инфекции. На фоне переезда работающих клиентов в Подмосковье и домашние регионы Tele2 смогла нарастить темпы работ по модернизации сети в торгово-развлекательных, бизнес-центрах и многофункциональных комплексах. Их доля составила 38% от всех объектов, на которых было установлено indoor-оборудование в 2020 году. Общая площадь объектов, где появился устойчивый сигнал Tele2, превысила 650 тыс. кв. м. Значимым проектом оператора в этом направлении стал многофункциональный комплекс «Фуд Сити» – на продуктовой ярмарке площадью 143 тыс. кв. м появилась надежная голосовая связь и высокоскоростной интернет 4G.

Стратегически важным indoor-объектом стал тематический парк развлечений «Остров Мечты». Это самый масштабный технический проект, реализованный Tele2 в 2020 году, – площадь покрытия составила 200 тыс. кв. м. Благодаря высокой скорости передачи данных посетители парка смогут сразу делиться своими впечатлениями в соцсетях.

Еще одним проектом оператора в 2020 году стал терминал C в московском аэропорту Шереметьево. Tele2 обеспечила покрытие площадью свыше 140 тыс. кв. м. С началом поэтапного открытия границ и развитием внутреннего туризма абоненты оператора возобновили поездки. Оператор стремится сделать ожидание рейса комфортнее, предлагая устойчивый сигнал и быстрый мобильный интернет.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Перераспределение нагрузок и отток столичных абонентов в область и домашние регионы позволили нам ускорить темпы строительства и закрыть «белые» пятна. Особое внимание в 2020 году мы уделили строительству сетевой инфраструктуры в торговых центрах, так как конструкции современных зданий зачастую препятствуют прохождению радиосигнала от уличных базовых станций. По итогам первого полугодия 2020 года качественное 4G-покрытие появилось еще на 23 объектах Москвы и области. При этом мы не приостанавливаем развитие B2G-направления – самым масштабным проектом в этой сфере стало обеспечение покрытия в Доме правительства Московской области, где находится большинство областных органов власти».