Пассажирам с картой "Тройка" дадут бонусы за покупку единого проездного

Тем, у кого есть транспортная карта "Тройка", станет ещё выгоднее записывать на неё проездные билеты Фото: Андрей АБРАМОВ

Тем, у кого есть транспортная карта "Тройка", станет ещё выгоднее записывать на неё проездные билеты. Теперь пассажиры смогут получать бонусы не только за пополнение билета "Кошелек" на сумму от 250 рублей, но и за запись более дорогих билетов. Сюда входит "Единый" на 60 поездок или на 30, 90 и 365 дней. Один бонус равен 1 рублю.

Такая льгота полагается участникам программы лояльности "Город" (как зарегистрироваться - см. ниже). Сейчас к ней подключено более 900 тысяч пользователей и примерно 6 тысяч торговых точек в Москве и Московской области.

"Мы рады постепенному возвращению пассажиров в столичный транспорт и уверены, что новые возможности программы лояльности "Город" станут приятным подарком для тех, кто доверяет и остается с нами в любой ситуации, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Такое глобальное расширение условий начисления бонусов - серьезное решение, принятое в интересах наших пассажиров".

Всем горожанам, вновь покупающим и записывающим билет "Единый" на карту "Тройка" или ее альтернативные носители, автоматически будут начисляться бонусы в размере 3% от суммы пополнения. Их будут выдавать за последние полгода, то есть расчет проведут "задним числом".

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Зарегистрироваться в программе можно на сайте gorodtroika.ru или в мобильном приложении "Город".

Потом по карте "Тройка" пассажиры могут пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров, разных онлайн-сервисов и других партнеров программы. Кроме того, можно бесплатно ездить в общественном транспорте. То есть реально потратить бонусы на "живые" товары и услуги.