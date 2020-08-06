В московской аптеке продавали лекарство от коронавируса из мертвых ящериц

Когда с проверкой пришли ревизоры, фармацевт схватила лже-средство и пустилась в бега

Сотрудникам Росздравнадзора по Москве стало известно и странной аптеке на Мосфильмовской в Раменках. Это частная точка, которая специализируется на гомеопатии. В ассортименте фармацевтов продавалось лекарство от коронавируса — странная настойка с мертвыми ящерицами. Никакого эффекта такой лже-препарат, разумеется, не оказывал.

Сотрудники Росздравнадзора провели контрольную закупку. А когда представились продавцу — та пустилась в бега. Прихватила бутылку с телами рептилий и побежала по улице, параллельно доставая пресмыкающихся из колбы. Когда ревизоры поинтересовались, куда беглянка дела ящериц, та без тени сомнений ответила, что уже съела их. На самом же деле разбросала по улице во время погони.

Когда фарс прекратился, представил Росздравнадзора вернулись в аптеку с ревизией.

— Согласно пояснениям сотрудников аптеки, применение произведенных ими лекарств исключает вероятность заражения пациента коронавирусом. Сотрудник также заявил, что неизвестную жидкость из сосуда с мертвыми рептилиями рекомендуется принимать детям для лечения абсолютно любых заболеваний, — сообщили корреспонденту kp.ru в территориальном отделе Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Также в аптеке нашли лекарственные препараты, которые сделаны из субстанций неустановленного происхождения. Их арестовали. Провести экспертизу средства от ковида на основе ящериц уже не получится, поскольку сотрудница его расплескала по улице. Владельцам аптеки грозит ворох административных штрафов: от нарушения лицензионных требований до незаконного производства лекарств.