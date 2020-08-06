В Москве в ДТП со «скорой помощи» пострадали водитель неотложки и два фельдшера

На перекрестке машину скорой протаранила иномарка

Авария с участием автомобиля «скорой помощи» произошла в Москве на Можайском шоссе в пятом часу вечера четверга, 6 августа. На нерегулируемом перекресте автомобиль «БВМ» влетел в неотложку. По словам очевидцев, иномарка следовала позади «скорой» в попутном направлении, при этом машина летела с явным превышением скорости.

- В результате ДТП пострадали три человека. Это водитель «скорой помощи» и два фельдшера, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе главка столичного МВД.

Медиков с места аварии в ближайшую больницу доставили коллеги. Водитель иномарки сейчас дает объяснения сотрудникам Госавтоинспекции. По предварительным данным, в столкновении виноват именно он. Как удалось выяснить kp.ru, машина «скорой» ехала на вызов. Пациента в салоне в момент столкновения не было.

- На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства столкновения, - пояснили в столичной полиции.