В парке «Зарядье» бесплатно показывают стерео-лайт-панели: их делает единственный в мире художник

В «Зарядье» до 30 августа проходит бесплатная выставка работ Константина Худякова Фото: Андрей АБРАМОВ

Художник Константин Худяков — живой классик. В этом году ему исполнилось 75 лет. Но если не знать этот факт и посмотреть на его работы, то кажется, что их создавал молодой человек. Все дело в образах, которые разрабатывает автор. Это модный в 2020 году киберпанк в сочетании с маковками церквей, библейскими мотивами, людьми-манекенами и авангардными формами. Представить это сложно — лучше один раз увидеть.

Сделать это можно в Подземном музее парка «Зарядье». Там сейчас цикл выставок #три. Экспонируют три знаковых работы художника. В этот раз это Константин Худяков. Еще часть творений представлены на интерактивных экранах. На осмотр бесплатно выставки тратишь 20-30 минут, но получаешь сильное эстетическое переживание.

Большую часть работ можно посмотреть на интерактивных экранах Фото: Андрей АБРАМОВ

Про художника рассказывает замначальника отдела музейно-выставочных проектов парка «Зарядье» Ирина Осипова:

— Он на гребне волны — работает с суперсовременным технологиями. По образованию архитектор. Первый выпускник Московского архитектурного института, который представил макет не в бумажном виде, а отснял его камерой. У зрителей создавалось ощущение, что они видят смоделированный город своими глазами. Сегодня так делают все современные проекты.

Компьютер оказался идеальным инструментом для Худякова. От классических форм выражения автор отказался. Сегодня он создает свои работы в программах для моушн-дизайна — такими рисуют спецэффекты все современные блокбастеры. Какие-то работы остаются чисто в цифровом формате и рассмотреть их можно лишь на экране или проекции.

В экспозиции представлены не только стерео-лайт-панели, но и работы из других циклов Фото: Андрей АБРАМОВ

Однако на выставке в Зарядье экспонируют и материальные предметы искусства. За витринами стоят три стерео-лайт-панели (см. главное фото). Это авторское определение формата. Изображение для панелей отрисовано на компьютере, затем перенесено на пленку, отпечатано в фотолаборатории и пропущено через систему линз.

— Этот жанр в мире пока никто не освоил.Он требует специфического оборудования, программ и знаний, — рассказал художник Константин Худяков на презентации выставки.

Работает до 30 августа.

10:00 — 20:00.

Подземный музей парка «Зарядье»: расположен под парящим мостом.

Вход на выставку свободный. Пускают по сеансам каждые 30 минут, не более 10 человек одновременно. Нужно быть в маске.

В Ледяной пещере «Зарядья» появился «Ноев ковчег» Фото: Андрей АБРАМОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

В «Зарядье» выставляют работы номинантов Московской Арт Премии. До осени они будут появляться в разных местах парка. Например, в Ледяной пещере (взрослый билет 180 — 300 руб.) выставили композицию «Ноев ковчег». Ее сделал художник Максим Харлов из ребер старого купола храма. По задумке она экспонируется просто на постаменте. Однако здесь его выполнили из снега и льда.