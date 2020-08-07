Как правильно надевать маску - белой или цветной стороной к лицу?

Мы все должны привыкнуть к правилу - выходя в люди, надеваем маску. Особенно сейчас, пока у нас нет вакцины от коронавируса. Фото: Shutterstock

Хотя новых заражений коронавирусом все меньше, столичные власти пока не отменяют обязательное ношение масок в общественных местах. А нужны ли сейчас такие жесткие правила? Есть ли от них польза?

На вопросы «КП» ответила заведующая консультативно-профилактическим отделением инфекционной больницы № 1 Департамента здравоохранения Москвы врач-инфекционист Ирина ИВАНОВА.

МАСКИ ЗАЩИЩАЮТ ВСЕГДА

- Ирина Владимировна, почему важно продолжать носить маски?

- Коронавирус никуда не делся, и, для того чтобы не заболеть, нужно соблюдать простые рекомендации. Одна из них - ношение маски. Вероятность заражения минимальна, если пользоваться маской. При этом надевать их должны все без исключения.

- А если человек уже переболел?

- Таким людям маска тоже нужна. Причем не только для защиты от возможного повторного заражения коронавирусом, но и от других инфекций. Переболевшие COVID, как правило, ослаблены и сильнее подвержены разным вирусам. Маска обезопасит от любых вирусных респираторных болезней, передающихся по воздуху, как и коронавирус.

- Детям можно без защиты? Они меньше или почти совсем не заражаются коронавирусом...

- Ребенку любого возраста нужно носить маску, особенно в многолюдных местах. Если гуляете одни с ребенком на детской площадке и рядом с вами никого нет, можно обойтись без масок.

ВИРУС МОЖНО ПОДЦЕПИТЬ ДАЖЕ В ЛИФТЕ

- Где обязательно нужно носить маску?

- В общественном транспорте, в оживленных местах, в магазине. Даже входя в подъезд и лифт, лучше надеть маску. Вы обезопасите себя, свою семью и других людей.

- А если в одной квартире живут заболевший коронавирусом и здоровые родственники?

- Если невозможно изолировать больного в квартире, его могут поместить в больницу. Если он все же лечится дома, тогда в идеале нужно выделить ему отдельную комнату. Маску должны надевать те, кто за ним ухаживает. Если больной выходит в места общего пользования - на кухню, в ванную и туалет, тогда он должен надеть маску. Если в этот момент рядом находится кто-то из домочадцев, то им тоже надо быть в маске.

«ВРОДЕ ЕЩЕ ЗДОРОВ, НО УЖЕ РАЗНОСИШЬ ИНФЕКЦИЮ»

- Как правильно носить маску?

- Обязательно нужно закрывать и рот, и нос. На подбородке носить ее бесполезно и даже опасно, поскольку вирус может легко попасть в организм через нос. А уж маска на ухе или на руке - это совсем никуда не годится. Тогда лучше ходить вообще без нее.

Если пользуетесь маской, то не более двух часов. Затем, если она одноразовая, ее нужно выбросить. Многоразовую маску надо снять аккуратно, чтобы не занести частицы вируса на руки или одежду, и убрать в герметичный пакет. После этого желательно вымыть руки или обработать санитайзером. Дома надо постирать такую маску и прогладить горячим утюгом. Желательно с собой носить 2 - 3 новые чистые маски, чтобы в течение дня их менять.

- В интернете часто спорят, какой стороной к лицу полезнее надевать маску - белой или цветной?

- На каждой маске с внутренней стороны, той, что касается лица, можно увидеть места крепления резиночек для ношения. Если сомневаетесь, какой стороной надевать, посмотрите - резиночки всегда внутри. Цвет маски не имеет никакого значения. Для детей вообще их выпускают с рисунками.

- А защищает ли маска от сезонных ОРВИ и гриппа?

- Конечно. Нужно понимать, что человек без маски не только сам может заболеть, но может заразить других. Ведь вирус начинает выделяться у подхватившего его человека за 48 часов до развития болезни. То есть ты еще здоров, но уже заразен.

Не хочу никого пугать ужасами коронавируса. Просто надевайте маску. Это гражданский долг. Это норма нашей жизни. Врачи всегда, еще до появления новой опасной инфекции, носили и носят маски. Потому что это основная защита от многих вирусов.