Лето. Дети. Безопасность.

После осмотра лагеря Андрей Воробьёв пообщался с ребятами и вручил им подарки.

- Сын почти каждый день пишет, как ему в лагере нравится. Домой пока не хочет, - улыбается мама 13-летнего Никиты Ольга Федорова. - Всю весну и половину лета ведь дома просидели из-за эпидемии коронавируса. Тяжелей всего, конечно, детям было. Поэтому очень здорово, что детские лагеря все же открыли. Для ребят это и общение со сверстниками, и на свежем воздухе они…

Действительно, пандемия внесла свои коррективы на многие сферы. Летний детский отдых не стал исключением. В Подмосковье лагеря заработали с 15 июля и этим летом они ограничатся только двумя сменами. Разумеется, перед стартом сезона все места детского отдыха проверялись Роспотребнадзором. К первой смене допустили 47 лагерей. Ко второй - 52.

«ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ ВЫ НАШЛИ ЗДЕСЬ ДРУЗЕЙ!»

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Зарайск и проверил, как устроена работа в детском лагере «Осетр». Он расположен в экологическом районе у деревни Трегубово.

Напомним, все детские лагеря неукоснительно соблюдают правила безопасности. Во-первых, они могут быть заполнены лишь на 50% своей мощности. Поэтому в «Осетре» сейчас отдыхают не 160 ребят, как обычно, а 80 - среди них ребята не только из самого Зарайска, но и из Луховиц, Коломны, Раменского. Разумеется, медики ежедневно проверяют самочувствие детей, измеряют температуру, а каждый из отрядов находится в автономном режиме - мальчишки и девчонки из разных отрядов друг с другом не пересекаются.

- Мы делаем упор на игры и занятия на свежем воздухе, - отметила директор лагеря Елена Авдеева. - В столовой дети питаются по графику. После каждого приема пищи производится дезобработка помещения, столов, посуды. Только после этого в зал заходит вторая смена.

Впрочем, строгие меры предосторожности не омрачили каникулы - настроение у ребят по-настоящему летнее, приподнятое.

- Сюда я приезжаю не первый раз. Мне тут очень нравится. Я был во многих лагерях, но тут атмосфера очень хорошая, лес рядом, - рассказал отдыхающий Рома Зайцев из Раменского. - Мы поддерживаем связь с ребятами в течение года: у нас есть группа в соцсетях, с некоторыми даже созваниваемся. В этой смене я увидел много тех, кто приезжал в прошлом году.

После осмотра лагеря Андрей Воробьёв пообщался с ребятами. Угостил мороженым и передал подарки: теннисный стол и настольные игры.

Летние каникулы в лагере - это свежий воздух и новые друзья.

- Школа и лагерь дают чувство братства, умение дружить, - сказал детям губернатор. - Поэтому я, ребята, хочу пожелать это вам - чтобы вы нашли здесь новых друзей. Ну а погода вроде ничего, да? По родителям не скучаете? Может, какие-то пожелания есть к нам? - спросил Андрей Воробьёв.

- Было бы здорово площадку футбольную сделать. Хочется мяч погонять! - сказал один из мальчишек. Остальные одобрительно закивали.

- Хорошо, будем делать. Она, конечно, должна быть. Согласен с вами.

- В этом году дети могут отдыхать только на территории, где проживают. Поэтому наши ребята, несмотря на то, что за счет средств бюджета у них были приобретены путевки в Крым и Краснодарский край, отдыхают в Московской области, - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская. - Всего в третью смену в 47 лагерях Подмосковья смогут отдохнуть около 8,3 тысячи детей. А в четвертую смену будут работать уже 52 лагеря, которые посетят более 9 тысяч ребят.

На сегодняшний день проверку прошли все детские оздоровительные центры, расположенные на территории Подмосковья. Мелкие недочеты, выявленные на месте, были тут же устранены. Но особую важность сейчас имеет соблюдение санитарных требований, продиктованных ситуацией с коронавирусом. По новым правилам дети должны заезжать в лагерь одновременно. До и после поездки все автобусы обязательно обрабатываются дезинфицирующими веществами. Во время смены и детям, и вожатым каждый день измеряется температура. Находясь в помещении, наставники и персонал обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Антисептики для обработки рук - в свободном доступе и в необходимом количестве. К сожалению, в этом году пришлось отменить «родительские дни». Непременным условием также является соблюдение социальной дистанции при проведении спортивных или творческих мероприятий.

КОНКРЕТНО

47 муниципальных, государственных и частных лагерей были допущены к работе в первую смену 2020 года (с 15 июля).

8,3 тыс. детей отдыхают в них прямо сейчас.

52 лагеря будут работать во вторую смену.

Это более 9 тыс. ребят.