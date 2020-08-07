Малому и среднему бизнесу Москвы добавили субсидий

Материальную поддержку получат, например, частные детские сады. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время пандемии столичным предпринимателям выделили субсидии из бюджета Москвы. Всего для поддержки пострадавших от ковида предприятий город потратит 85 миллиардов рублей.

Эта помощь позволила малому и среднему бизнесу выплатить зарплату сотрудникам, погасить арендные платежи и кредиты, расплатиться с контрагентами.

По оценкам, это позволит сохранить мои создать более 50 тысяч рабочих мест.

Ранее на бюджетные субсидии в Москве могли рассчитывать малые и средние предприятия, занятые в сферах услуг, общественного питания, гостиничного хозяйства, науки, промышленности, IT-отрасли, а также социальные предприниматели.

После консультаций с предпринимательским сообществом было принято решение о расширении списка потенциальных получателей субсидий. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

КОМУ ПОМОГУТ

Теперь право на эту поддержку получили также предприятия и индивидуальные предприниматели:

- работающие в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта;

- художественные галереи и арт-аукционы.

В этих отраслях в Москве работают порядка 28 тысяч субъектов МСП.

ЧТО ДАДУТ

Из столичного бюджета предприятия и индивидуальные предприниматели – субъекты МСП могут получить 13 видов субсидий. Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, среди компенсируемых затрат:

- расходы на покупку или лизинг оборудования;

- коммунальные платежи;

- проценты по кредитам;

- выплаты правообладателю для приобретения франшизы;

- инжиниринг;

- экспорт продукции (так называемый "экспортный кэшбэк");

- участие в выставках;

- продвижение товаров онлайн;

- оплата услуг сервисов доставки еды;

- обучение сотрудников.

По программам льготного кредитования малого и среднего бизнеса город предоставляет субсидии банкам – для компенсации субъектам МСП выплат:

- по ранее взятым кредитам – до 6% годовых;

- по новым стабилизационным кредитам – до 8% годовых.

ЦИФРЫ

С момента запуска программы "13 субсидий" в первой половине 2020 года заявки на их получение подали 4,2 тыс. субъектов МСП.

Одобрено 572 заявки на сумму свыше 700 млн. рублей.

На рассмотрении находятся более 1 000 заявок на сумму около 2,1 млрд. рублей.

Льготным кредитованием воспользовались 1529 компаний, его объём превысил 28,4 млрд. рублей. Еще 428 компаниям одобрены заявки на сумму 52,7 млрд. рублей.

Кроме того, с начала 2020 года через Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы предприниматели получили кредиты на общую сумму более 12 млрд. рублей – на 5% больше, чем за те же месяцы прошлого года.

НА ЗАМЕТКУ

Подробнее об условиях и необходимых документах для получения субсидий, а также об оформлении заявки можно узнать на специальном сайте правительства Москвы для столичных предпринимателей.

Полезная информация также вывешена в специальном разделе на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы" и Telegram-канале для предпринимателей.