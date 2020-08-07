Эксперты обсуждают дальнейшую судьбу монорельса

В последнее время участились дискуссии о перспективах Московского монорельса. С 2017 года эта линия из-за падения пассажиропотока работает в экскурсионном режиме. Составы прибывают раз в 30 минут.

«Мы обсуждаем разные варианты дальнейшей судьбы монорельса, но пока никаких решений не принято и постоянные популистские заявления на эту тему уже надоели, - сообщила пресс-служба Московского метрополитена. - К сожалению, это очень затратный и при этом бесперспективный в существующем виде транспорт. Даже неловко называть такие цифры, но постоянных пассажиров там 39 человек. За год монорельс перевозит столько, сколько МЦК за три дня, - всего 1,5 миллиона пассажиров. А обходится это городу в 800 миллионов рублей в год. Значительная сумма, особенно в условиях пандемии и экономии средств, когда мы все силы направляем на то, чтобы не замедлять развитие основных видов транспорта. Тех, что перевозят в день 19 миллионов пассажиров».

В районе пролегания монорельса за последние годы появились новые станции метро и МЦК, и как-то, само собой, все меньше жители пользуются монорельсом. Многие давно пересели на метро, кто-то предпочитает трамвай. Большая часть маршрута монорельса дублируется трамваем и электробусами.

Невостребованность Московского монорельса у горожан подтверждается его низким пассажиропотоком. Так считает директор Российской открытой академии транспорта РУТ (МИИТ) Олег Покусаев.

Говоря о международном опыте, эксперт отметил, что монорельс как вид городского транспорта - скорее исключение, чем правило.

«В мире монорельсовую дорогу чаще используют в парках развлечений, - говорит Олег Покусаев. - Еще один вариант - это транспорт из аэропорта до города, как наш «Аэроэкспресс». Но там принципиально другая скорость».

Последние годы ведутся разговоры о необходимости реконструкции монорельса.

«Странно, что город еще не принял решения, - считает директор академии РУТ. - Ведь на монорельс нельзя поставить, например, «Москву» - там нужен совершенно другой подвижной состав. Вагоны монорельса изношены, а новые купить невозможно. На линии старая инфраструктура, которая капитально не ремонтировалась уже 15 лет».