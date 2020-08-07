В подмосковных электричках пассажиров без масок оштрафовали за 3 дня на 870 тысяч рублей

Проезд в электричке без маски грозит обернуться серьезным штрафом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Московской области ужесточили масочный режим. Точнее, контроль за ним на железнодорожных станциях. Правило обязательного ношения масок в общественном транспорте и вспомогательных объектах действует еще с 12 мая. Тогда и штраф за нарушение озвучили - 5 тысяч рублей. Но с 4 августа контроль за ношением масок усилили. Начиная со вторника на станциях проходят рейды.

«За 3 дня более 2 тысяч предупреждений получили пассажиры ж/д станций Подмосковья за проезд без масок, - сообщают в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. - 174 человека привлекли к административной ответственности на общую сумму 870 тысяч рублей».

Больше всего нарушителей выявили на станции Серпухов. Там за три дня сделали уже более 660 предупреждений, а 11 человек должны будут выплатить административные штрафы. Далее следует Голицыно (это в Одинцовском городском округе) - 390 предупреждений и 16 оштрафованных, и Люберцы-1 - 370 предупреждений и 18 административных штрафов.

«Рейды проводятся на транспорте и прилегающей инфраструктуре на ж/д станциях, пересадочных узлах, вокзалах и в транспорте на территории всей Московской области», - предупредили в областном Минтрансе.