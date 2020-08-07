Идеальное мороженное и эко-продукты «Из Лавки»: Яндекс.Лавка запустила собственную торговую марку

ВСЕ КАК ВЫ ЛЮБИТЕ

Продукты могут быть идеальными. И не только по вкусу и составу, а еще и по весу, компактности и экологичности упаковки. Именно этих качеств добилась Яндекс.Лавка, выпустив собственную торговую марку «Из Лавки».

- Мы хотим создавать товары, которые понравятся многим, - говорят представители Лавки. – За время работы сервиса мы тщательно изучили предпочтения и вкусы клиентов и провели сотни дегустации, выяснив, что именно делает привычные продукты - например, воду или яйца - вкусными. Оказалось, что в яйцах покупатели ценят яркий желток, а воду жители крупных городов предпочитают более жесткую. Именно эти качества стали основой первых продуктов «Из Лавки».

С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ

Новые продукты первыми смогут попробовать жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Первыми в ассортименте бренда появилась минеральная вода умеренной жесткости с оптимальным балансом солей и минералов, яйца с высоким содержанием витамина А и ярким желтком, очень вкусное мороженное идеального размера – представлены сразу восемь сортов, в том числе мятное с шоколадом, фундучно-шоколадное и необычная «соленая карамель».

Кроме вкусовых качеств Лавка заботится и об экологии. Например, бутылки для воды сделаны из «честного» пластика, который без каких-либо сложностей можно утилизировать. Остальные продукты также выпускают в упаковке, которую приятно держать в руках и легко перерабатывать.

Ассортимент продуктов «Из Лавки» будет постепенно расширяться. В ближайшее время появятся молочные продукты и сыры. Команда Лавки уже проводит их тестирование – на финальной стадии все продукты «Из Лавки» проходят несколько раундов слепых тестов, когда сравниваются вкусовые качества десятков разных видов одного и того же продукта.

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАВТРАКИ И НАСТОЯЩИЙ КОФЕ

И это еще не все новинки. С некоторых точек Лавки, где работают мини-кухни, будут доставлять горячий кофе «Из Лавки» – итальянской обжарки из стопроцентной арабики. Все продумано до мелочей. Начиная со стаканчика, чтобы напиток приезжал горячим, но не обжигающим, и, заканчивая кофе-машиной и сортом молока, чтобы пенка оставалась плотной и не оседала.

Лавка позаботилась еще и о готовой, разнообразной и полезной еде. В Москве и Петербурге ассортимент «Из Лавки» дополнят более 60 готовых блюд: от легких перекусов и завтраков до салатов и горячего. В меню как классика - салаты «Цезарь», «Оливье», борщ или бифштекс с пюре, так и более смелые сочетания продуктов, например овсяная каша на миндальном молоке с семенами конопли, поке с курицей терияки или свинина с соусом унаги и вешенками. Меню продумано так, чтобы не приелось. Ассортимент будет постоянно обновляться.

Для приготовления блюд у Лавки есть собственное производство в Санкт-Петербурге. Оборудование недавно модернизировали и теперь на нем выпускают не только наборы продуктов с рецептами Яндекс.Шеф, которые нужно готовить, но и различные вкусности, которые можно заказать на завтрак обед и ужин, когда спешишь или просто лень возиться на кухне.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Доставка в сервисе бесплатная и занимает всего 10-15 минут. Это даже быстрее, чем самими сходить в магазин за продуктами, или приготовить утром завтрак.

Несмотря на появление нового бренда, прошлый, привычный ассортимент Лавки не исчезнет. Как и прежде можно будет заказать все те же продукты, которые вы привыкли покупать в крупных торговых сетях и супермаркетах, так и сезонные продукты и товары, например, сейчас в Лавке есть сочные волгоградские арбузы.

ЭКОНОМЬ С УМОМ

Заказывая продукты в августе через приложение Яндекс.Лавка, и оплачивая их картой Mastercard, все клиенты получат скидку в размере 10 процентов. Лавку также есть в приложениях Яндекс, Яндекс.Такси и Яндекс.Еда.