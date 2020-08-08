Что защищает Россию от повторения трагедии в Бейруте

Трагедия в Бейруте, где случился мощный взрыв аммиачной селитры, напомнила, каким опасным и смертоносным может быть это вещество Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страшный взрыв аммиачной селитры в Бейруте дал импульс к дискуссии, насколько опасно это вещество. Раздаются даже радикальные предложения убрать селитру из российских портов, хотя это перспективная статья экспорта нашей страны.

- Странно слышать сейчас разговоры о вреде селитры, когда очевидно, что в Бейруте пренебрегли правилами хранения этого вещества, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» генеральный директор ООО «НИАП» Егор Кривчун. – А ведь если закрыть все заводы по производству минеральных удобрений в мире, вымрет половина населения Земли, потому что случится голод.

В России за год производят 12 млн тонн аммиачной селитры, а количество вещества, рванувшее в порту Бейрут, один завод способен выпустить за сутки. Хотя и в нашей стране было трагические инциденты, связанные с этим веществом. Например, в 1988 году на складе Егорьевского рыбкомбината в Московской области произошел пожар и взрыв аммиачной селитры, 8 человек погибли. Тогда, как и в нескольких других случаях, речь шла о нарушениях правил и техники безопасности.

- Не случайно правила эти в России очень строгие. К складам для селитры прописаны отдельные требования, за соблюдением которых контролирующие органы внимательно следят, - заверил Кривчун. – Уже к проекту такого сооружения серьезные требования по мерам безопасности, действует техническая и экологическая экспертиза проектов.

Но несмотря на все правила, а также на то, что аммиачная селитра давно известное и жизненно необходимое (удобрение же) человеку вещество, после бейрутской трагедии стали раздавать голоса тех, кто призывает убрать минеральные удобрения из российских портов. Якобы от греха подальше.

- Речь о изменения правил по хранению пестицидов и агрохимикатов. В Госдуме находится закон, который разрешит строить склады для таких веществ в водоохранной зоне, то есть менее чем за 500 метров до воды. Вокруг этой темы много спекуляций, потому что порты – это большие деньги, - заметил Кривчун.

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