Не путайте вопросы экологии и технических регламентов

Трагедия в Бейруте, где случился мощный взрыв аммиачной селитры, напомнила, каким опасным и смертоносным может быть это вещество Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отголосок взрыва аммиачной селитры в Бейруте внезапно раздался в России. Защитники природы отправили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой изгнать из российских портов минеральные удобрения, чтобы не получилось «как там». Таким образом пытаются повлиять на депутатов, которые как раз рассматривают поправки в Водный кодекс – потому что они в том числе разрешают подвинуть склады с «химией» поближе к воде.

В эфире радио «Комсомольская правда» обсудили, какое отношение изменения в Водном кодексе имеют к трагедии в Бейруте. Директор по направлению «Аналитика и логистика» ООО «Морстройтехнология» Александр Головизнин призвал не сваливать все в одну кучу.

- Водный кодекс – это вопрос экологии, - подчеркнул он. – В частности, в нем содержатся запредельные требования размещать склады не менее чем за 500 метров до воды. Мы специально изучали этот вопрос, такого нигде в мире нет. Везде это расстояние определяется с технологической точки зрения. Все стараются сделать его как можно меньше, чтобы укоротить конвейерную линию.

А вот аммиачной селитры, которая рванула в Бейруте, и которую в немалых количествах производят и экспортируют в России, касаются скорее требования МЧС и пожарной охраны. Они говорят, как хранить это потенциально опасное вещество.

- В российских портах нет ни одного склада, где селитра хранилась бы навалом, - заявил Головизнин. – Ее у нас переваливают в так называемых биг бэгах – больших мешках весом под тонну. Они хранятся не на складе, а на открытых площадках. Причем правилами определены и размеры штабелей, и ширина проездов между ними. Только вот к Водному кодексу все это никакого отношения не имеет. Тот, кто пытается связать один вопрос с другим или делает это по непониманию, или сознательно пытается нечистоплотно манипулировать общественным мнением.

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