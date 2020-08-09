Эксперт: Правила обращения с селитрой в России более строгие, чем в остальном мире

Взрыв аммиачной селитры, напомнил, каким опасным и смертоносным может быть это вещество Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагедия в Бейруте, где случился мощный взрыв аммиачной селитры, напомнила, каким опасным и смертоносным может быть это вещество. Но только в неумелых руках.

- Опасным его делает человеческая техническая безграмотность и халатность, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» технический директор научно исследовательского и проектного института карбамида Александр Шишинов. – На деле же это один из самых востребованных продуктов в мире, отличное удобрение, без которого заметно снизится урожайность.

Эксперты подтверждают, что в российских портах просто нет ни одного склада с селитрой, она хранится по-другому и по строгим правилам. Перевалка если и идет, то напрямую из железнодорожных вагонов в суда.

- Причем требования по части безопасности у нас более жесткие, чем в целом в мире, - подчеркнул Шишинов. – Но все равно раздаются призывы все запретить – как после каждой крупной трагедии. Но по такой страусиной логике можно вообще отказаться от прогресса. Остановить все атомные электростанции после Чернобыля или запретить полеты самолетов после любой авиакатастрофы.

При этом эксперт заметил, что за последние 20 лет в России не было ни одного инцидента, не говоря уже об аварии, с аммиачной селитрой.

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