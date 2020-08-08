Полет за 60 секунд: новый аттракцион в Skypark Moscow на Воробьевых горах

Экстрим, высота, эмоции - все это соединилось в новом аттракционе Zipline (зиплайн) Skypark Moscow на территории спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы" Фото: Михаил ФРОЛОВ

За новыми впечатлениями не обязательно лететь в другой город или страну, можно отправиться в полет на Zipline с Воробьевых гор. Преодолеть 700 метров над Москва-рекой, победить свои страх и оказаться на другом берегу реки за 60 секунд.

Экстрим, высота, эмоции - все это соединилось в новом аттракционе Zipline (зиплайн) Skypark Moscow на территории спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы". "КП" побывала 8 августа на открытии еще одной воздушной трассы в Москве.

За новыми впечатлениями не обязательно лететь в другой город или страну, можно отправиться в полет на Zipline с Воробьевых гор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вообще полетать над Москвой можно на канатной дороге, спуститься с крыши "Лужников" на зиплайне, а теперь еще и посетить аттракцион в Skypark Moscow.

А что такое Skypark Moscow (не слышали)? Новая площадка для отдыха на Воробьевых горах. Здесь будут активности для всей семьи – троллеи zipline, сеточный парк, прогулочные зоны, смотровые площадки и кафе. Полностью проект запустят 2021-2022 годах.

Первым в Skypark Moscow открыли Zipline. Он представляет собой спуск по воздуху с использованием сил гравитации по стальному канату с помощью специального устройства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первым в Skypark Moscow открыли Zipline. Он представляет собой спуск по воздуху с использованием сил гравитации по стальному канату с помощью специального устройства. Проще говоря, человеку выдают страховочное крепление и он летит со смотровой площадки Воробьевых гор до спортивного кластера "Лужники".

- Фактически это полет по воздушной трассе на другой берег Москвы-реки? - спрашиваю у организаторов.

Наш корреспондент пролетела над Москвой-рекой Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Да. Финишная зона разместилась на крыше нижней станции Московской канатной дороги "Лужники", - рассказал Дмитрий Свищев, председатель попечительского совета реконструкции комплекса Воробьевы горы.

- А какая длина трассы?

- 700 метров с перепадом в 50 метров. Во время полета скорость развивается до 60 км/час.

Самое время попробовать. Инструкторы подготавливают оборудование. Одновременно (каждый на своем тросе) могут спуститься три человека. Фактически меня посадили в эластичную люльку, которую прикрепили к тросу.

Первым в Skypark Moscow открыли Zipline. Он представляет собой спуск по воздуху с использованием сил гравитации по стальному канату с помощью специального устройства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Можете во время полета, кричать, крутиться-вертеться, отпускать руки, чтобы почувствовать себя птицей. А когда будете подлетать к финишу, то нужно развести ноги, чтобы посадка была мягкой, - предупредил инструктор.

- И все? - уточняю.

- Да.

Лечу. Кажется, что вот-вот коснусь ногами деревьев, но - нет. Впереди вижу стадион "Лужники". Руки хочется отпустить. И не страшно. Приближаюсь к реке - ничего себе, подо мной теплоход, люди машут руками, кричат, фотографируют. А виды какие: слева башни Москва Сити, справа "золотые мозги" РАН. Восторг.

- Ноги, ноги! - кричат инструкторы на финише.

- Точно, - вспоминаю инструкцию.

- Загадали желание?

- Нет. Хотя оно есть - еще раз прокатиться.

Зиплайн в Москве стал десятым объектом компании AJ Hackett, которая специализируется на экстремальных развлечениях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зиплайн в Москве стал десятым объектом компании AJ Hackett, которая специализируется на экстремальных развлечениях. Подобные аттракционы есть в Сочи, Новой Зеландии, Франции, Китае, Сингапуре. Развлечения придумал в 1988 году новозеландец Эй Джей Хаккетт. Он создал банджи – эластичный канат для прыжков со стационарных платформ. А после крепления стали использовать и для зиплайна.

О безопасности

- дети смогут прокатиться только в присутствии родителей или совершеннолетних опекунов,

- весовые ограничения: от 40 до 110 кг,

- возрастные ограничения: от 10 до 100 лет.

Где: смотровая площадка Воробьевы горы. Ближайшая станция метро "Воробьевы горы".

Когда: понедельник 15.00-22.00, вторник-четверг 11.00-22.00, пятница 11.00-23.00, суббота-воскресенье 10.00-23.00.

Стоимость: взрослый - 2000 рублей, детский - 1500 рублей.