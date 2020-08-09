В Москве лифт для еды сломал шею официантке

Женщина с переломом шеи и черепно-мозговой травмой сейчас находится в реанимации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в субботу, 8 августа, в ресторане на улице Ясногорской, что недалеко от метро Ясенево, на западе Москвы, было многолюдно. Официанты обслуживали банкет и очень торопись угодить клиентам. В разгар смены одна из официанток поленилась подняться на второй этаж, где находится кухня и решила докричаться до поваров через специальный лифт для подачи еды и грязных тарелок. Женщина засунула в шахту голову и в этот момент сработал механизм лифта.

- Голову защемило в конструкции. Но к моменту приезда спасателей пострадавшей помогли выбраться из ловушки ее коллеги, - сообщил "Комсомольской правде" источник в экстренных службах города.

Первым на помощь к 34-летней официантке бросился бармен. Он сумел отжать лифт и вытащить голову женщины. Правда, без серьезных травм не обошлось. Из ресторана беднягу увезли в ближайшую больницу. Женщина с переломом шеи и черепно-мозговой травмой сейчас находится в реанимации.

Кстати, ресторан в тот вечер, несмотря на ЧП, закрывать не стали. Случившимся уже заинтересовалась прокуратура. Результаты проверки покажут, была ли нарушена техника безопасности.