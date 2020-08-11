«ЕвроХим» готов помочь аграриям дать вторую жизнь истощённой пашне

Вполне реально дать пашне вторую жизнь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В июле президент Владимир Путин подписал поправки в закон о госрегулировании обеспечения плодородия земель. С одной стороны, государство должно вести мониторинг плодородия обрабатываемых земель и предоставлять полученные данные сельхозпроизводителям, в частности, о том, каких веществ не хватает почве. С другой стороны, усилена и ответственность аграриев: они должны заботиться о сохранении плодородия своей земли.

В России же каждый пятый гектар сельхозземель – это солонцы и солонцеватые почвы. В общем объеме – примерно 35 – 40 млн гектаров. На этих землях либо уже прекратили сажать и сеять, либо получают урожай на грани рентабельности.

При этом вполне реально дать пашне вторую жизнь – за счет давно известного аграриям и безопасного приема - химической мелиорации. В советские годы ежегодное внесение только фосфогипса в сельскохозяйственные почвы на юге страны достигало 1,5 млн тонн.

Грубо говоря, после уборки урожая в почву вносят безопасные вещества, которые вытесняют накопившиеся вредные соединения, снижающие урожайность. Например, фосфогипс удаляет вредный натрий на засоленных почвах.

В марте вступил в силу российский национальный стандарт на фосфогипс в качестве мелиоранта. Это только первый шаг. На следующем этапе гипсование должны включить в госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса.

Фосфогипса в стране достаточно, чтобы эта программа заработала в полном объеме. Ежегодно его производится 14 млн тонн. Огромные запасы фосфогипса находятся на Кубани, в городе Белореченск, на территории предприятия «ЕвроХим-БМУ». Дело в том, что о благотворном воздействии фосфогипса известно давно, но из-за отсутствия должного контроля над состоянием земель и государственных субсидий на протяжении последних 20 лет фермеры не уделяли должного внимания этому безопасному продукту.

- Многолетние эксперименты, проведенные на базе Всероссийского научно-исследовательского института агрохимии имени Прянишникова, показали значительную эффективность фосфогипса не только в качестве мелиоранта для засоленных почв, но и в качестве удобрения с улучшающими почву свойствами, - говорит профессор, доктор биологических наук Наталья Аканова. - Нет необходимости доказывать важность применения фосфора, но в продукте есть еще один важный элемент для питания растений – сера. Фермеры всего мира в последнее десятилетие уделяют больше внимания необходимости применения этого элемента и ищут его эффективные источники. Совместно с «ЕвроХимом» наш институт разработал всеобъемлющие нормативные акты по технологии использования фосфогипса как для засоленных земель, так и в качестве источника питательных веществ. Теперь подробная информация о способе применения и эффективности доступна любому фермеру.

Кстати, с прошлого года государство субсидирует тех из них, кто фосфоритует, известкует и гипсует почвы. Субсидирование из федерального бюджета может достичь 30 процентов от затрат на эти мероприятия. Плюс к этому предполагается и поддержка за счет средств региональных бюджетов. Например, в южных регионах и на Северном Кавказе, где проблема засаливания почв особенно остра, размер субсидий сельхозпроизводителям, которые проводят фосфоритование или гипсование посевных площадей, увеличивается в 2 раза. Таким образом, общая сумма субсидии может достигать 70% от стоимости проведения химической мелиорации. Это дополнительные затраты вполне оправданные, ведь, чем больше урожай, тем больше прибыль фермеров и доходы государства в целом.