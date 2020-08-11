Пассажирам московского метро дадут бонусы за все билеты на карте «Тройка»

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для пассажиров с транспортной картой «Тройка» расширяется программа лояльности «Город». Московское метро постоянно улучшает свои сервисы для горожан. Теперь поездки в столичной подземке станут удобнее и выгоднее. Пользователи «Тройки» начнут получать бонусы не только за пополнение билета «Кошелек», но и за запись билетов «Единый» на 60 поездок и «Единый» на 30, 90 и 365 дней.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

До сих пор бонусы программы лояльности «Город» начислялись только за пополнение проездного билета «Кошелёк» карты «Тройка» на сумму от 250 рублей. Согласно новым изменениям, внесённым в распоряжение правительства Москвы, все горожане, вновь покупающие и записывающие билет «Единый» на карту «Тройка» или её альтернативные носители, автоматически получают 3% от стоимости пополнения бонусами.

Начисление бонусов произойдет за последние полгода, то есть расчёт идёт ретроспективно. Один бонус равен одному рублю.

«Мы рады постепенному возвращению пассажиров в столичный транспорт и уверены, что новые возможности программы лояльности "Город" станут приятным подарком для тех, кто доверяет и остаётся с нами в любой ситуации. Столь глобальное расширение условий начисления бонусов — серьёзное решение, принятое в интересах наших пассажиров», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

ПОДАРКИ, СКИДКИ И БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД

В программе лояльности «Город» зарегистрировано более 900 тысяч пользователей, и подключено примерно 6 тысяч торговых точек в Москве и Московской области.

С помощью программы москвичи могут пользоваться бонусами и обменивать их на скидки от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров, онлайн-сервисов и других партнёров программы. Чтобы получить или списать бонусы, просто покажите «Тройку» при оплате на кассе. Кстати, бонусы можно потратить на бесплатный проезд на общественном транспорте и гаджеты в магазине мобильного приложения «Город». Кстати, полученные бонусы действуют два года с момента их начисления на бонусный счёт.

Фото: Андрей АБРАМОВ

ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ В ОДИН КЛИК

С помощью карты «Тройка» пассажиры метро могут оплатить почти 60 различных городских сервисов и услуг. Например, проехать на аэроэкспрессе, отправиться на водную прогулку по Москве-реке или на каток в парке Горького или посетить более 40 музеев и галерей. Сюда входят Третьяковская галерея, Дарвиновский музей, «Лунариум» Московского планетария, образовательный парк «Станция МАРС» и другие площадки. Достаточно только приложить карту к считывателю в кассе или на турникете, и сумма, равная стоимости услуги, автоматически спишется с билета «Кошелёк».

В 2019 году жители и туристы оплатили городские сервисы картой «Тройка» более 720 тысяч раз. Это почти в четыре раза больше, чем в 2018-м.

Кроме того, с «Тройкой» ездить по Москве удобно и экологично. Картой пользуются более чем 90% пассажиров Московского метрополитена и МЦК. Она действует в течение 5 лет с момента последнего начисления денежной суммы. Каждое последующее пополнение продлевает срок действия карты на 5 лет.

НА ЗАМЕТКУ

Зарегистрироваться в программе можно в мобильном приложении «Город».

Телефон службы поддержки + 7(495) 374-74-28, ежедневно с 9.00 до 21.00.

Обращения принимаются и по электронной почте - contact@gorodtroika.ru