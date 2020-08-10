Водяные мошенники

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В распоряжение «Комсомолки» попал интересный пример, отражающий запутанность рынка бутилированной воды. Несколько месяцев различные ведомства искали завод, разливающий популярную воду «БонАква». И не нашли, следует из переписки, инициированной сенатором Сергеем Митиным. Он возглавляет рабочую группу по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике.

Итак, обычная пол-литровая бутылка питьевой воды. Адресом производства указан дом 66 по улице Баумана в Нижнем Новгороде. Это бывшее промпредприятие в неблагоустроенном районе. Отношение к владельцу бренда – «Кока-Кола» – здание имеет, а к воде – нет.

«В ходе настоящей проверки установлено, что Обществом на территории Нижегородской области производство упакованной питьевой воды, в том числе негазированной питьевой воды «Бон Аква», не осуществляется. Здание и помещения по адресу: г. Н. Новгород, ул. Баумана, д. 66, используются Обществом в качестве склада и офиса», - говорится в ответе прокуратуры Нижегородской области, с которым ознакомилась «КП».

Сам производитель эту информацию о том, что по такому адресу никакая вода не разливается, подтверждает. Но вода есть и находится в открытой продаже.

При этом еще один нюанс. Наименования производителя на этикетке отсутствует. То есть на российском рынке обнаружилось предприятие-фантом, клеящее известное название на непонятно какую бутылку. Что находится внутри этой бутылки – вообще загадка. При этом Общество «Кока-Кола» не подает жалоб и не разбирается с тем, что на рынке есть такие бутылки с ее брендом. Почему – может ответить только сама компания.

Обычным людям, естественно, недосуг читать данные на каждой бутылке, написанные шрифтом меньше, чем в документах на кредит. На этом и строится весь бизнес мошенников. Ради этого в Совете Федерации и пытаются навести порядок на рынке воды, собирая не только бутылки от заводов-фантомов, но и адреса гаражных производств. Ради этого вводится новый техрегламент (правда, от мошенников он не убережет) и предпринимаются попытки разобраться с этим, подключив правоохранительные органы.

«Есть подтвержденные ФНС данные, что около 30% проданной в прошлом году воды – неучтенная», - заявили в Минпромторге.

30% неучтенки – это кошмар. А сколько еще за пределами видимости чиновников?