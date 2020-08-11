Собаки-водолазы с перепонками на лапах спасают людей на московских пляжах

Фото: Андрей АБРАМОВ

Воскресенье. Солнце в зените - плавит москвичей ультрафиолетом. Пляж строгинской поймы за стадионом «Янтарь» усыпан горожанами. Купаться здесь запрещено: слишком резкие перепады дна - до 30 метров, а по нормам заходить в воду можно лишь в водоемах, где глубина равномерно опускается до двух. Но москвичи все равно нарушают: жара, как коварный змей-искуситель зовет окунуться.

Собаки-спасатели в Москве патрулируют пляжи в Строгино. Фото: Андрей АБРАМОВ

Красивые девчонки растирают друг друга маслом, ребятня пинает мяч, мужики с сосредоточенным видом зависают в телефонах. И тут по пляжу ступают могучие лапы. Ньюфаундленд по кличке Аби вышла в патруль с хозяином. Весь пляж моментально переводит взгляд да гигантскую собаку. Она если и проигрывает льву размерами, то совсем немного. Но выглядит прямо совсем-совсем уважительно - поверх черной как смоль «шубы» надет яркий спасательный жилет.

Когда ньюфы приходят на берег, сначала все удивляются их габаритам, а затем бегут фотографироваться. Фото: Андрей АБРАМОВ

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По выходным Аби и другие ньюфаундленды патрулируют пляжи в Строгино. Их хозяева - волонтеры, которые каждый уик-энд приезжают на базу поисково-спасательной службы Москвы. Смена всегда начинается с тренировки, а затем собаки выходят «в поля».

Аби имеет реальный опыт спасения утопающих. Фото: Андрей АБРАМОВ

Эту породу практически невозможно натренировать на команду «фас». Фото: Андрей АБРАМОВ

Первое время отдыхающие настороженно наблюдают за черным гигантом. Но вскоре вокруг собаки собирается толпа. Все хотят сфотографироваться с животным, а она и не против. У лохматой Аби суровый вид, но доброе собачье сердце.

Все выходные хозяева и собаки проводят на тренировках и в патруле. Фото: Андрей АБРАМОВ

Первое время щенки могут бояться заходить в воду. Фото: Андрей АБРАМОВ

Огромные собаки ньюфаундленды по характеру очень дружелюбны к людям. Их когда-то вывели как рабочую породу для суровых северных краев (дело было в Канаде). А сегодня - ну куда эту мохнатую милоту в городских условиях приспособишь? Да еще с мощными плавательными навыками. Поэтому спасательный отряд на воде - как раз то, что нужно.

На всех собаках надеты жилеты, которые помогают держаться на воде. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Когда мы появляемся - в воде никого. Все бегут фотографироваться! Так что спасаем людей мы очень даже неплохо, - шутит руководитель кинологического клуба «Сотер» Александр Бурмистров.

ВКУСНЯШКИ - ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

- К нам сейчас ходят заниматься 15 питомцев, - продолжает Бурмистров. - Большие собаки раньше помогали рыбакам вытаскивать сети и людей. Чтобы потянуть человека, пес должен быть большим - не меньше 50 кило. Эти же достигают 70 кг.

Собаки-водолазы достигают веса 60-70 кг. Фото: Андрей АБРАМОВ

Водолазам - это второе название породы - от природы даны перепонки на лапах. Редкая генетическая особенность, которая позволяет отлично плавать. Морда тоже необычная: когда другая собака плывет и начинает фыркать - носоглотку заливает вода. Ньюфаундленды же таким не страдают. Их брыли - собачьи губы, свисающие по краям нижней челюсти - особой формы. Жидкость выливается обратно.

У породы так устроены брыли, что вода выливает обратно, а не заливает пасть. Фото: Андрей АБРАМОВ

Но все это не означает, что ньюфы с детства умеют плавать.

Пока Аби патрулирует пляж, ее коллеги тренируются на базе. Полугодовалых щенков, размером со взрослую немецкую овчарку, только учат заходить в воду. Некоторые трусят, поэтому в ход идут вкусняшки: проплыли метр и обратно - получи лакомство. Затем приучают заходить дальше и дальше.

С небольшими перерывами на отдых на суше, собака может провести весь день на воде. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Вода - агрессивная среда и без навыков послушания ничего с собакой не сделаешь. Ньюфы такие же спасатели, как и люди - постоянно нужны тренировки. Занимаемся круглый год. Зимой на дрессировочной площадке, а летом на станции спасателей. Сильные лапы, хорошая реакция, знание команд - вот что нужно, чтобы попасть в отряд, - рассказывает Бурмистров.

Прежде чем идти работать спасателям, животному нужно пройти курсы послушания. Фото: Андрей АБРАМОВ

Когда собака перестает бояться воды, в тренировки вводят упражнения. Например, дотащить бездыханное тело - человек раскинулся на поверхности воды. Водолазов также учат собирать плавающие предметы, причем так, чтобы не перекусывать, а лишь осторожно брать в пасть. Это нужно для того, чтобы пес осторожно тянул человека за конечность.

Пёс прикусывает руку так, чтобы не повредить. Фото: Андрей АБРАМОВ

ЛЮДИ ТОНУТ В ТИШИНЕ

Данные у четвероногих водолазов колоссальные. Способны за канат тащить по воде катер в 700 кило - это лодка с пятью пассажирами.

- Только очень тренированный человек в ластах и гидрокостюме способен повторить такое. Собаки не так быстро приходят на помощь. Но у них больше мощи. Животные работают размеренно, но ни в коем случае не утопят ни себя, ни вас. Ньюфы отличаются добротой. Надрессировать на команду «фас» практически невозможно. Даже защищая хозяина, они будут делать это голосом, а не нападать. А лай у такой большой как рык льва, - рассказал «Комсомольской Правде» начальник ПСС «Строгино» Владимир Ерошин.

Тренируют разные упражнения: канат в зубах по легенде нужно передать людям на лодке, чтобы их могли притянуть к берегу. Фото: Андрей АБРАМОВ

Специалисты объясняют:

- Если с вами что-то случилось на воде и первый рядом оказался пес-спасатель, не нужно пытаться ему чем-то помочь.

- Правильные действия: спокойно ухватиться за надетый на животное спасательный жилет, расслабиться и выплыть на нем.

- Интересно, что во время патрулирования пляжей собаки обращают внимание на поведение купальщиков, а не на крики.

- Люди тонут в тишине. Когда человек идет ко дну, он вовсе не кричит - это миф, - говорит Ерошин. - Собаки считывают жесты: частые махи руками в разные стороны, шлепки по воде, брызги.

Собаки-водолазы обучены оплывать утопающего с правой стороны и пристраивается так, чтобы человек схватился левой - ведь большинство людей правши и подгребать им будет удобно рабочей рукой. На жилетах собачек есть ручка, за которую можно держаться.

Утопающий может ухватиться за жилет пса и животное поплывет к берегу. Фото: Андрей АБРАМОВ

ЗАВЕДЕШЬ НЬЮФА И ДРУГИХ УЖЕ НЕ ЗАХОЧЕШЬ

- Только вышли патрулировать, навстречу бежит парнишка-узбек. Его друг решил научиться плавать. Обвязался пластиковыми бутылками и пошел в воду. Течение унесло его на 300 метров от берега, он оказался на середине реки. Его уже и не видно, лишь обрывки крика, - вспоминает хозяйка Аби Наталья Афанасьева.

Дома у Натальи живут три ньюфа. Фото: Андрей АБРАМОВ

По команде «Вперед, помоги!» - собака рванула в воду. Оплыла остальных отдыхающих и добралась до тонущего парня. Еще несколько секунд и тот бы захлебнулся: был уже в полуобморочном состоянии и даже не мог ухватиться за собаку. В этот момент доплыл и хозяин Аби - муж Натальи.

В воде собаки могут находиться долго. С передышками на берегу животное способно плавать целый день. При должных тренировках, обучаются нырять на глубину до шести метров. Если покупать собаку с хорошей родословной - в роду только ньюфаундленды - стоит около 60 тысяч рублей.

- Если заводишь ньюфа, других собак уже не захочешь, - говорит Наталья. - Они как люди, только не разговаривают, интеллект очень высокий. По выходным мы приезжаем сюда - это наш отдых. И собакам это интересно - они этим живут. По ним видно, что когда делаем новое упражнение, собаку трясет от радости.

НА ЗАМЕТКУ

Как сделать собаку спасателем

Приводить заниматься пса в «Сотер» можно с раннего возраста. Возрастное ограничение для собак-спасателей - до восьми лет. Установленных членских взносов нет. По мере необходимости участники скидываются на инвентарь. Даже если у вас нет собаки, но вы очень хотите помогать в кинологическом клубе, здесь вам будут рады. Телефон руководителя: +7 (985) 366-50-45 (Александр).