«Начало конца лета»: на север Москвы обрушился сильный ливень, который жители прозвали осенним

На север Москвы обрушился сильный ливень. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 10 августа, жители сразу нескольких районов севера Москвы не смогли вовремя уйти с работы. В шестом часу вечер на город обрушился сильный ливень.

- Дождь был стеной. Меня он застал на выходе из офиса. За несколько минут улица Часовая превратилась в реку. Из зданий выходили самые смелые, - рассказала «КП» москвичка Наталья Гончарова.

Редакции «Комсомолки», а мы находимся на Петровско-Разумоском проезде, тоже досталось. Воды было столько, что частично затопило первый этаж. Правда, ливень быстро закончился.

В соцсетях его уже прозвали осенним.

- Это, кажется, начало конца лета. Дождь был прям октябрьским и резко похолодало, - рассказал житель столицы Дамир Зайнуллин.

Позже в своих соцсетях столичный департамент транспорта предупредил, что непогода с сильными ливнями и дождями продержится в столице как минимум до 21.00 10 августа.

- По возможности откажитесь от использования личного транспорта, - посоветовали москвичам в Дептрансе.

Синоптики подтверждают: погода на новой рабочей недели будет осенней.

- Показания термометров будут понижаться. Пик похолодания в столичном регионе придется на пятницу, когда ночью будет 6...11°, а днем 14...19°. Затем постепенно начнется потепление, - сообщили «КП» в пресс-службе Гидрометцентра России.

Завтра во вторник, 11 августа, ночью небольшой дождь, в Москве 14...6°, по области 11...16°. Днем по области местами кратковременный дождь, температура в Москве 20...22°, по области 17...22°. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

- Этот ливень мы предсказывали еще накануне. По территории Москвы и области прошел холодный фронт с северо-запада страны. Летом его появление всегда связано с ливнями и грозами. Уже сейчас в 20.00 он находится на границах Московской области и движется в сторону Калуги. Завтра в Москве тоже возможны осадки, но они будут кратковременными, - прокомментировал Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос».