Улицы в Москве начали убирать электропылесосы

Шустрые пылесосы чаще всего работают около общественных пространств, в парках и на небольших узких улицах. Фото Предоставлено пресс-службой Департамента ЖКХ Москвы.

Дворник с мётлами, похоже, останутся скоро в далеком прошлом. Вместо них на улицах Москвы уже шуршат первые "умные" машинки на электротяге.

"Мы начали тестировать пылесосы на электродвигателях, - сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. - Это несколько вакуумных подметально-уборочных машин на электротяге. Такая техника компактная и экологичная, пылесосит, подметает и моет улицы".

Шустрые пылесосы чаще всего работают около общественных пространств, в парках и на небольших узких улицах. Сейчас на них можно поглазеть, например, на Старом Арбате или на Поклонной горе.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Экспериментальную технику получили для тестирования сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги". Машины разработаны разными производителями. Каждая из них оснащена мощными аккумуляторами, рассчитанными на 10 часов работы без подзарядки.

Во время уборки и движения электропылесосы почти не шумят, поэтому их удобно использовать по ночам или ранним утром.

Кроме того, "умные" машинки еще и экономят деньги на содержание коммунальной техники. Экология тоже в выигрыше. Электрические уборщики меньше портят воздух и работают лучше.