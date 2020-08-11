Москвичи стали чаще сортировать мусор

На переработку теперь уходит больше вторсырья, чем раньше Фото: Shutterstock

В синий бак - бумагу и стекло, в серый - грязный и бесполезный хлам. Москвичи постепенно привыкают сортировать мусор. Напомним, с 1 января этого года в столице стартовала программа раздельного сбора отходов. Во дворах жилых домов и около социальных учреждений, например, школ, поликлиник, обустроили более 22 тысяч контейнерных площадок. На них поставили 60 тысяч синих и серых баков для сортировки мусора. На всех контейнерах нарисованы пиктограммы и надписи, объясняющие правила разделения отходов. Их забирают разные мусоровозы, отмеченные такими же цветами и надписями.

«За шесть месяцев этого года на переработку было отправлено 413 тысяч тонн вторсырья, что на 60 процентов больше, чем за те же месяцы прошлого года - тогда этот показатель составил 257 тысяч тонн», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, цифры говорят о то, что москвичи активно участвуют в программе раздельного сбора мусора.

«Мы постарались сделать все максимально просто и удобно, именно поэтому выбрали двухконтейнерную систему, - сказал заммэра. - Синие контейнеры - для вторсырья, серые - для пищевых и загрязненных отходов. Чем больше людей полностью перейдет на раздельный сбор, тем больше будет вторсырья для переработки. На полигонах меньше будет храниться бытовых отходов. Экологическая обстановка улучшится».

До конца 2020 года, как отметил глава Комплекса городского хозяйства, выделяемое на сортировке вторсырье в Москве может составить более 800 тысяч тонн. Конечно, для этого в синие баки нужно продолжать выбрасывать только чистый мусор - сухую и ничем не испачканную бумагу, вымытые стеклянные и пластиковые бутылки, прочие полезные и уже ненужные вещи.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Вопросы и замечания по поводу раздельного сбора отходов в Москве можно направлять в раздел «Уборка и мусор» на портале «Наш город» (gorod.mos.ru). Работает также телефон горячей линии: +7 (495) 150-75-43, в будни с 8.00 до 17.00.

НА ЗАМЕТКУ

Подробнее о программе - на портале мэра Москвы.