На ВДНХ откроют мультимедийный парк "Союзмультфильма"

Главная выставка страны продолжает обновляться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главная выставка страны продолжает обновляться. До конца этого года на ВДНХ откроется мультимедийный парк "Союзмультфильма". Знаменитой киностудии правительство Москвы выделит субсидию для компенсации части затрат на создание парка. Постановление об этом сегодня, 11 августа, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

ГДЕ РАЗМЕСТИТСЯ

Для мультимедийного парка выделили павильон № 7 "Семена". В 1978 году его построили на ВДНХ по проекту архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, капитальный ремонт павильона будущего парка завершили этим летом. На общей площади 2,2 тысячи квадратных метров:

- обновили фасад и кровлю;

- заменили витражное остекление;

- привели в порядок главную входную лестницу и большую клумбу с елью в цокольной части здания;

- подключили современные системы водо- и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции, кондиционирования и пожарной охранной сигнализации;

- для маломобильных посетителей поставили подъёмник, лифт, пандусы, а также тактильные информационные таблички со шрифтом Брайля;

- фасад павильона и клумбу украсили вечерней подсветкой в двух режимах - повседневном и праздничном.

ЧТО УВИДИМ

Посетители попадут в мир культовых отечественных мультфильмов. Экспозицию павильона соберут из мультимедийных аттракционов:

-"Путешествие внутрь мультфильма";

- "Я и мультгерои";

- "Комната с фонариком" и др.

При их создании использованы современные технологии VR/AR, RTX (трассировка лучей), motion capture ("захват/снятие движения") и 3D-анимация.

Для детей откроют курсы юного мультипликатора. А в кинозале на большом экране каждый день будут крутить лучшие мультики с героями из "золотой коллекции" - Чебурашкой, Винни-Пухом, Пятачком, Зайцем, Волком и другими любимыми персонажами.