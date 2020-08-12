Следующая станция - «Гольяново»! В спальный район метро придёт в ближайшие годы

Продление Арбатско-Покровской линии метро в Гольяново позволит значительно улучшить транспортное обслуживание жителей района Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичная подземка растёт. На одну станцию скоро расширится синяя ветка метро - Арбатско-Покровская. За конечной на востоке города «Щелковской» появится «Гольяново».

До 23 августа москвичи присылают свои замечания по проекту новой станции на сайте «Активный гражданин».

«Продление Арбатско-Покровской линии метро в Гольяново позволит значительно улучшить транспортное обслуживание жителей района, сократить время в пути, - сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - При этом существенно разгрузится наземный пассажирский транспорт и станция «Щелковская».

ГДЕ ПОСТРОЯТ

В северо-восточной части района Гольяново недалеко от жилых домов. Рядом, через Уссурийскую улицу, проложат подземные пешеходные переходы, совмещенные с входами в метро. Ближе к будущей станции перенесут действующие автобусные остановки.

КОГДА ОТКРОЮТ

Ориентировочно в 2023 году. До конца этого года планируют утвердить проект станции. А строительство может начаться уже в 2021-м.

ЧТО ЕЩЁ СДЕЛАЮТ

Вокруг станции благоустроят общественное пространство для пешеходов. Здесь поставят скамейки, навесы, высадят деревья и газоны.

Для навигации - яркие светодиодные светильники, дорожные знаки, информационные указатели.

Вдоль Уральской и Уссурийской улиц пройдет сеть велодорожек с парковками и пунктами проката.

Для автомобилистов и таксистов - стоянки на 840 мест.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Новой станцией смогут пользоваться около 60 тысяч жителей района ежедневно. Для 30 тысяч из них подземка окажется в шаговой доступности от дома.

Поездка в центр города и обратно сократится на 40 - 45 минут. Сейчас жители тратят это время добираясь до «Щелковской» автобусами.

Станция «Щелковская» после запуска «Гольяново» разгрузится примерно на 25%.

НА ЗАМЕТКУ

Задать вопросы консультантам и внести пожелания по проекту новой станции можно с помощью специальной формы в электронных общественных обсуждениях на сайте «Активный гражданин». Для участия нужно пройти регистрацию на сайте mos.ru. Все предложения жителей передадут разработчикам проекта.