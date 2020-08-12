Власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации

Мэрия Москвы опубликовала сроки переезда по программе реновации. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэрия Москвы опубликовала сроки переезда по программе реновации. Даты выбирали в первую очередь в зависимости от того, есть ли рядом со сносимыми пятиэтажками свободные земельные участки в районах.

КОГДА ПЕРЕСЕЛЯТ

Переселение пройдет в три этапа:

- Первый - с 2020 по 2024 годы. Из 930 хрущевок уедут в новостройки почти 170 тысяч москвичей;

- Второй - с 2025 по 2028 годы. Из более чем 1630 домов перевезут порядка 330 тысяч москвичей;

- Третий - с 2029 по 2032 годы. Из более 1800 домов переселят около 380 тысяч человек.

Внимание! Эти этапы переселения ориентировочные. В зависимости от проектирования и строительства домов сроки переселения могут поменяться.

Полный список адресов со сроками переселения - на портале мэра Москвы.

ВАЖНО

В ориентировочном списке не указаны сроки переселения 688 домов. По этим адресам дорабатывают градостроительную документацию. Жителям отдельно сообщат о сроках переезда после ее утверждения, но не позднее конца первого квартала 2021 года.

ГДЕ ДАДУТ КВАРТИРЫ

Переселение будет проводиться в границах своего района. В Новой Москве и Зеленограде - в границах округа.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве по программе реновации переселены и пока переселяются порядка 25 тысяч человек.

Для них построено 60 новых домов. Еще 172 дом с общей площадью 2,5 млн. кв. м. - строятся.

На расселении находятся 155 домов, из которых 27 уже полностью расселены и снесены.

За три года программы выбрали 453 стартовых площадки для будущих новостроек.

Всего в реновации участвуют 5 174 дома, в которых проживает около 1 млн. москвичей. Срок выполнения всей программы – 15 лет.

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