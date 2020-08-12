Маска - это хорошая привычка

Выходишь из дома - возьми с собой маску. Такое правило действует сегодня во многих странах и городах, в том числе и в Москве. О том, насколько важно во время пандемии использовать защиту от инфекции, рассказал «КП» главный внештатный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы по ЦАО, врач-инфекционист Илья АКИНФИЕВ.

БОЛЕЗНЬ МОЖЕТ ПРОТЕКАТЬ БЕЗ СИМПТОМОВ

- Илья Борисович, некоторые горожане перестали носить маски. Почему все-таки надо продолжать защищаться от коронавируса?

- Использование масок как барьерной защиты очень важно во время пандемии. Поскольку именно в общественных местах люди рискуют заразиться сами и, наоборот, заразить окружающих, если человек бессимптомно болеет коронавирусом.

- Кого спасает маска?

- В первую очередь она ограждает больного человека от здоровых людей. А у тех, кто не заражен и носит маску, снижается риск инфицирования. При этом маска не дает 100-процентной гарантии от заражения, но значительно уменьшает вероятность заболеть. Если маску носит и здоровый, и больной человек, то тогда риск инфицирования составит менее 1 процента.

Вы можете и не подозревать, что заболели. Примерно 25 процентов от выявленных пациентов с коронавирусом оказались с бессимптомным течением инфекции. Если такие люди ездят в метро без маски, то они заражают других.

МЕНЯТЬ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ ДВА ЧАСА

- Зависит ли эффективность маски от количества слоев ткани?

- Главное - это длительность использования. Слои не имеют значения. Мы выдыхаем увлажненный воздух, и, когда маска намокает, ее фильтрующие способности резко снижаются. Поэтому и нужно носить маску не более 2, максимум 4 часов подряд. Потом ее нужно менять. Одноразовую маску выбросить в герметичном пакете. Если пользуетесь многоразовой, то надо ее постирать и прогладить горячим утюгом.

- Почему она становится бесполезной, если ее не менять вовремя?

- Мокрая маска перестает работать как фильтр. Ее становится тяжелее использовать, поскольку она хуже пропускает воздух.

- Где обязательно нужна защита?

- Есть абсурдные ситуации, когда человек надевает маску в личном автомобиле и едет при этом один. Или на прогулке с собакой в лесу. Это неправильно. Маску нужно носить только там, где есть высокий риск заражения. Например, в многолюдных местах с плохим проветриванием, в общественном транспорте, в магазинах с большим количеством покупателей, особенно если торговый зал маленький.

ПОМНИ О ДИСТАНЦИИ

- А если едешь в лифте один?

- Маска в таком случае не нужна. Даже если в лифте раньше проехал зараженный человек, то при дыхании капельки влаги быстро оседают и риск подхватить вирус минимальный. Инфицированный человек опасен для окружающих при встрече на короткой дистанции в один метр.

- Как быть в кафе?

- В маске, конечно же, невозможно есть и пить. В кафе и ресторанах достаточно соблюдать социальную дистанцию. Если люди там будут находиться друг от друга на достаточном удалении, то и без маски это будет безопасно.

- Нужно ли носить маску дома?

- Только если в квартире находится больной. Причем не только с коронавирусом, но и с другими респираторными заболеваниями, например, с гриппом, ОРВИ. Тогда тот, кто за ним ухаживает, обязательно должен носить маску. В идеале ее нужно надевать и больному, особенно если он выходит в места общего пользования - на кухню или в туалет.НА ЗАМЕТКУ

Как правильно носить?

- Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать нос и рот, - объясняет врач-инфекционист Илья Акинфиев. - У многих часто открыт нос. Это одна из основных ошибок при ношении маски. Еще бывает, что маску несколько раз снимают и надевают по пути, например, из метро на улицу, потом в магазин и опять на улицу. Это тоже ошибка. Респираторные инфекции передаются контактно-капельным путем, когда вирус оседает на руках, а потом человек трогает лицо, глаза, маску и заражается.

При регулярном ношении маска становится делом привычки и никакого дискомфорта не вызывает. Возьмем азиатские страны, ту же Японию, к примеру. Там использование маски во время сезонных болезней давно стало нормой в общественных местах.