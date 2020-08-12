В Москве открылось предприятие по выпуску эндопротезов

Эндопротезирование – одно из самых востребованных направлений в современной травматологии и ортопедии Фото: Shutterstock

Сегодня, 12 августа, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел производство эндопротезов тазобедренного сустава на Живописной улице на северо-западе столицы.

"Эндопротезирование – одно из самых востребованных направлений в современной травматологии и ортопедии, - сказал Собянин. - Эндопротезы способны заново поставить на ноги пострадавших в авариях, травмированных спортсменов, пожилых и многих других людей с проблемами в тазобедренных суставах".

По его словам, с каждым годом в столице проводится больше операций эндопротезирования. Но до сих пор более 90 процентов используемых эндопротезов - импортные.

"Поэтому мы очень рады, что на этот рынок постепенно выходят отечественные инновационные предприятия, - отметил мэр. - Одно из них – "Трек-Э Композит" работает в Москве".

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: EAST NEWS

КАК И ЧТО ПРОИЗВОДЯТ

В 2016 году компания по созданию эндопротезов "Трек-Э Композит" запустила проект импортозамещающего серийного производства эндопротезов тазобедренного сустава полного цикла.

Правительство Москвы выделило субсидию на покупку оборудования в сумме 27,83 миллиона рублей.

Проект поддержали и федеральные власти. Фонд развития промышленности оформил предприятию льготный заём на сумму 300 миллионов рублей. Собственные инвестиции в производство составили более 100 миллионов рублей.

На эти деньги компания наладила выпуск эндопротезов с ножками типа "Цваймюллер" (Zweymüller) (бесцементные) и "Мюллер" (Müller) (цементные). В планах – запуск производства протезов с ножкой "Тапер" (M/L Taper). Эти три конструкции составляют порядка 50% от общего спроса на эндопротезы.

В 2021 году "Трек-Э Композит" планирует выпустить до 25 тысяч эндопротезов.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

Программу пилотного тестирования отечественных эндопротезов планируют запустить в 4 городских больницах:

- имени Боткина;

- № 31;

- № 1 имени Пирогова;

- № 67 имени Ворохобова.

Сейчас произведенные в Москве эндопротезы используются при операциях в московском РНИМУ имени Пирогова, подмосковном НИКИ имени Владимирского и саратовском СГМУ имени Разумовского.

С 1 января 2019 года эндопротезирование при лечении пациентов с переломами шейки бедренной кости внесли в программу ОМС. Теперь врачи могут выполнять операцию незамедлительно в течение 48 - 72 часов с момента травмы.

ЧТО ДАЛЬШЕ

В планах предприятия – создание лаборатории испытаний медицинских изделий и выпуск новых моделей эндопротезов - коленного и плечевого суставов.

Вместе с правительством Москвы планируется открытие специализированного межотраслевого кластера в сфере производства имплантируемых медицинских изделий. В будущий кластер пригласят производителей эндопротезов, городские больницы, профильные научные и образовательные учреждения.

НА ЗАМЕТКУ

Чаще всего в 2019 году в Москве пациентам требовались такие эндопротезы:

- с бедренными компонентами типа "Цваймюллер" (42%) и "Карай" (45%);

- ножки типа "Таперлок" (11%) и "Споторно" (2%).

КСТАТИ

В 2019 году среди пациентов с эндопротезами оказалось:

- мужчин - 37%;

- женщин – 63%.

Из них в возрасте:

- до 40 лет – 4%;

- от 40 до 60 лет – 22%;

- старше 60 лет – 74%.

ЦИФРЫ

7 890 операций эндопротезирования тазобедренного сустава провели в больницах Москвы в 2019 году. Это в 10 раз больше, чем в 2010-м (786 операций).

Более 70 тысяч в год подобных операций делают в целом по России и с каждым годом их становится больше.