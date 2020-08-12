Мегафон запускает сервис «Мобильный ID»

Он поможет авторизоваться на самых разных сайтах буквально в пару движений.

Итак, что же представляет собой новый сервис? Представьте, что вы заходите на сайт, например, интернет-магазина. Чтобы начать покупки, вам нужно ввести логин и пароль, войти в торговую систему и только потом приступить к выбору заинтересовавших товаров. С «Мобильным ID» этот процесс станет намного проще — вам уже не надо помнить (или искать в записной книжке) ни логин, ни пароль. Вы просто вводите свой номер телефона — и тут же получаете уведомление с просьбой подтвердить вход. Соглашаетесь — и все, вы уже на сайте.

Безопасность «Мобильного ID» обеспечивает индивидуальный ключ, хранящийся на SIM-карте. Он используется в работе с зашифрованным служебным трафиком и надежно сохраняет тайну этой «переписки». Кроме того, сервис просто не примет запросы от незарегистрированных в системе сайтов, так что излюбленные хакерами фишинговые технологии остаются за бортом. В особых случаях, когда речь идет о ваших персональных данных или чувствительной информации вроде домашнего адреса, к зашифрованным уведомлениям добавляется четырехзначный PIN-код. Последняя особенность избавит вас от потери данных, даже если вы где-то оставите свой телефон.

- «Мобильныи ID» – своевременное решение. Для пользователя это и экономия времени, и контроль над персональными данными, и отсутствие необходимости запоминать еще один пароль, - говорит создатель портала Vilianov.com, аналитик FintechLab Сергеи Вильянов. - Значительная доля потенциальных клиентов интернет-магазинов, банков и других сервисов «отваливается» на стадии заполнения анкеты, потому что им лень или есть нехорошие воспоминания о назои ливых обращениях через телефон или почту. В случае «Мобильного ID» клиент заведомо идентифицирован мобильным оператором. А дополнительные данные он может ввести добровольно, если сотрудничество с сервисом оставит положительные впечатления.

Таким образом, новый сервис от «Мегафона» удобен и пользователям, и владельцам сайтов. Благодаря продуманным техническим решениям и договоренностям ведущих российских операторов, он получился кросс-платформенным, то есть доступным всем абонентам «большой четверки». Использовать «Мобильныи ID» можно совершенно бесплатно и на любом телефоне — сервис стабильно работает и на продвинутых смартфонах, и на «кнопочниках» эконом-класса.

- С активным развитием рынка онлайн-коммерции увеличивается спрос на удобные сервисы цифровой идентификации. Количество онлайн-площадок, которыми мы пользуемся, постоянно растет, и везде нужно зарегистрироваться, указать свои данные и запомнить пароль. Внедряя услугу «Мобильный ID», интернет-компании могут повысить конверсию продаж за счет удобного функционала. Клиенты оценят возможность использовать один идентификатор на различных ресурсах, при этом сохраняя уверенность в безопасности данных», – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Кстати, сам «Мегафон» уже интегрировал «Мобильный ID» с такими своим сервисом, как «Мегафон ТВ», технология также используется для подключения к WiFi в офисе компании. И последнее — все сайты, поддерживающие новую технологию, получат единый логотип в виде стилизованной буквы М.