Сокольническую линию метро Москвы частично закроют

Юго-западный участок Сокольнической линии в августе работает с временными ограничениями Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 15 по 19 августа полностью остановится участок Сокольнической линии метро со станциями "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". По обычному графику они будут работать до закрытия подземки в 01.00 15 августа.

Затем здесь начнут установку современного бесстыкового пути. К концу августа планируют обновить почти 1200 стыков на 15 километрах пути. Поезда по такому "мягкому" маршруту станут ездить без лишнего шума и тряски.

На время ремонта для пассажиров пустят бесплатные автобусы КМ. Они будут останавливаться только у станций метро "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Кроме того, вдоль закрытого участка метро можно также проехать и на обычных городских маршрутах наземки по платным билетам (подробнее - на Транспортном портале Москвы).

Обновляемый отрезок красной ветки запустят по привычному графику в 5.30 20 августа.

Напомним, юго-западный участок Сокольнической линии в августе работает с временными ограничениями. Это нужно для монтажа современного бесстыкового пути между станциями "Саларьево" и "Коммунарка".