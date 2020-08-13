Круизный лайнер «Мустай Карим» заправлен топливом Московского НПЗ

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Новый круизный лайнер «Мустай Карим» отправится в свой первый рейс из Санкт-Петербурга в Москву. Четырехпалубный корабль, рассчитанный на 329 пассажиров, сошел с верфи «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде в 2019 году. Запуск в эксплуатацию теплохода такого класса эксперты уже называют уникальным событием для всей судостроительной и круизной отрасли России. Топливо для нового лайнера поставил «Газпромнефть Марин Бункер» - оператор бункерного бизнеса «Газпром нефти». Для первого рейса компания отгрузила 40 тонн топлива, произведенного на Московском НПЗ.

Лайнер «Мустай Карим» рассчитан на путешествия по рекам и каналам европейской части России, а так же на рейсы по Онежскому и Ладожскому озеру, Азовскому, Каспийскому и Черному морям.

- Обеспечение топливом пассажирских перевозок по внутренним водным путям – одно из ключевых направлений деятельности нашей компании, – рассказал генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункера» Алексей Медведев. – Тренд на развитие внутреннего туризма дает основания рассчитывать на восстановление пассажирских перевозок в среднесрочной перспективе и реализацию потенциала речного сегмента рынка НПЗ.

По словам директора Московского НПЗ Виталия Зубера, комплексная модернизация предприятия позволила расширить производство востребованных нефтепродуктов и оперативно реагировать на запросы рынка.

- Московский НПЗ снабжает экологичным моторным топливом и авиационным керосином столичный регион, а также имеет в линейке продукции сертифицированное судовое топливо, - рассказал Виталий Зубер.

Комплексная модернизация на Московском НПЗ проходит с 2011 года, инвестиции «Газпром нефти» в развитие предприятия к 2025 году превысят 350 млрд рублей. За это время НПЗ удалось сократить воздействие на окружающую среду на 50%. А к 2021 году, когда будет завершен второй этап модернизации, оно снизится еще на 50%.