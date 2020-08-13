Самовывоз из кафе и ресторанов: В Яндекс.Еде появилась возможность заказа на вынос

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И ПЕРЕПЛАТЫ ЗА ДОСТАВКУ

В условиях распространяющейся пандемии коронавируса в крупных городах-миллионниках появилась новая удобная услуга – самовывоз из ресторанов. Суть ее в том, что теперь через мобильное приложение можно заказать готовые блюда в ресторане, и забрать заказ в удобное время, не оплачивая доставку и минуя очереди, в которых есть риск подхватить ковид или простуду.

Новую функцию сервис Яндекс.Еда запустил в Москве, Питере и Екатеринбурге. В карточке ресторана появился выбор - заказать блюда с доставкой или забрать самостоятельно.

Кстати, в Екатеринбурге залы ресторанов до сих пор закрыты из-за ограничений по коронавирусу. Так что сервис такой услугой поддерживает кафе, для которых заказы на вынос - хорошая возможность оставаться на плаву в кризисное время.

У горожан же появилась дополнительная возможность приятно и безопасно провести время. В ресторане хоть и не посидишь, но можно заехать за заказом, а затем устроить пикник на природе.

УДОБНО И ВКУСНО

Специально для посетителей парков сервис подключил кафе и рестораны, которые находятся на их территории. В Москве самовывоз уже работает в Парке Горького, Музеоне, Нескучном саду, Сокольниках и саду Эрмитаж.

ПОДКЛЮЧАТСЯ МАГАЗИНЫ И КОФЕЙНИ

Оформить заказ с самовывозом можно в приложениях Яндекс, Яндекс.Еда или Яндекс.Такси. Сервис подскажет, к какому времени подойти в ресторан и оповестит, если заказ будет готов раньше. Чтобы забрать блюда, надо назвать сотруднику номер заказа.

Сейчас услуга самовывоза уже действует в 1,5 тысячи заведений, в том числе в «Даблби», «Северяне», «Горыныч», «Техникум», «Андерсон», «Город-сад», «Хлеб насущный», «Британские пекарни, «Чито гврито», «Бабагануш», Greenbox, «Кацо», «Чевапчичная №1», Pinzeria by bontempi, «Поль Бейкери». И с каждым днем перечень становится шире.

- Позже, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, услуга самовывоза из ресторанов станет доступна и в других городах, где работает Яндекс.Еда, а также в магазинах, которые сотрудничают с платформой, - сообщили представители компании. - Самовывоз поможет ресторанам получить дополнительные заказы и сократить расходы на логистику, а клиенты получат возможность выбрать из расширенного списка блюд, которые не были доступны для доставки. Небольшие кофейни и пекарни тоже смогут подключиться к самовывозу. Это поможет им справиться с очередями в залах утром и в обеденное время. Подключение к услуге доступно как для новых, так и существующих партнеров Яндекс.Еды. Чтобы добавить самовывоз, ресторану достаточно заполнить онлайн-форму на сайте сервиса.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

По словам экспертов, во время пандемии коронавируса данная услуга как нельзя кстати.

- До коронавируса в Европе и Америке этот способ заказа уже набирал обороты, потому что экономит людям время. Для России это не менее интересный, перспективный и набирающий популярность способ обслуживания на рынке питания вне дома, - считает эксперт рынка фуд-сервиса российского отделения исследовательской компании NPD Марина Лапенкова. - В обеденные перерывы в кафе и ресторанах обычно очереди и проблемы с посадкой. Но, если заведение работает на «самовывоз», клиент заранее через агрегатор может выбрать обед и забрать его в удобное время и по удобному адресу. Для российского рынка эта услуга будет актуальна не только, когда люди вернутся с удаленной работы в офисы. Данная опция во время пандемии не менее востребована, поскольку люди стараются минимизировать риски, предпочитая не находиться в заведениях с большим количеством посетителей.

РИСКИ ЗАРАЖЕНИЯ КОВИДОМ УМЕНЬШАЮТСЯ

Самовывоз из ресторана подразумевает, что клиент приедет за заказом в определенное время, и не будет стоять в очередях, общаться с официантами или кассирами. Он просто заберет заказ и поедет дальше по своим делам.

- В Европе даже специальные прилавки и зоны в заведениях сделали, где можно оперативно забрать готовый заказ и не стоять в очереди с другими клиентами, кто зашел за заказом на вынос или хочет пообедать в этом заведении, - отметила эксперт. - Наши рестораторы также грамотно должны организовать пространство, чтобы люди оценили преимущества «самовывоза». Кроме того, обязательно нужно соблюдать сроки. Если клиент сделал заказ на час дня, то все должно быть готово, и упаковано к этому времени. Ждать в очереди лишних десять-пятнадцать минут никто не захочет. Если правильно это организовать, думаю, что во время пандемии и опасности заражения этот способ получения готовой еды успешно будет развиваться, в том числе и в России.