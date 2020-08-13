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Жених, арестованный за убийство невесты за три недели до свадьбы, прикидывается немым

Что стало причиной ссоры, неизвестно
Анастасия ВарданянАнастасия ВарданянАнастасияВарданян
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Только спустя неделю, 11 августа, был задержан жених Марины, строитель Александр Воронин.

Только спустя неделю, 11 августа, был задержан жених Марины, строитель Александр Воронин.

Марине, тело который в квартире на улице Колпачковой в Москве нашла ее будущая свекровь, было всего 26. Девушка работала администратором в парикмахерской и мечтала только об одном: сыграть пышную свадьбу. Торжество должно было состояться в конце августа и все уже было готово: платье куплено, приглашения гостям отправлены.

Когда Марина перестала отвечать на звонки, мама жениха решила заглянуть в гости. Увидела она страшное: все тело девушки было в рваных ранах, квартира в крови. Женщина сразу заподозрила сына, который тоже упорно не поднимал трубку телефона, но покрывать его не стала и сразу вызвала полицию.

Только спустя неделю, 11 августа, был задержан жених Марины, строитель Александр Воронин. Свою вину он не признает и не отрицает. На допросах притворяется немым.

- Обвиняемый отказался от дачи показаний. Решением суда он арестован на два месяца, - сообщила "Комсомольской правде" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

За умышленное убийство Александру грозит до 20 лет тюрьмы. По версии следствия, в тот день жених и невеста поздно вечером вернусь домой вместе. Ссора началась ещё во дворе дома. На камеру видеонаблюдения попало избиение на входе в подъезд. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

По словам подруг Марины, от жениха девушке доставалось и раньше. Но всякий раз после избиений она его прощала.

- В полицию ранее она не обращалась, - пояснили в Следственном комитете.

История Марины многих снова заставила говорить о домашнем насилии. К примеру, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова призвала женщин не идти на поводу у тиранов.

- Умоляю вас! Какой бы он красивенький ни был, сколько раз бы замуж ни позвал, сколько бы на утро ни извинялся — не надо так. Не заходите в подъезд, не давайте шанс, не связывайтесь с такими. Не исправится, не изменится, не вылечите. Страшно. Всем страшно, - обратилась к подписчикам Анна Седакова.

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чп

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