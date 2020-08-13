«Руки и ноги исчезли. В соседней комнате играл ребенок»: Останки 40-летней женщины нашли в московской квартире

Источник рассказывает, что в момент задержания мужчина находился в невменяемом психологическом состоянии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На первый взгляд, эта московская история очень похожа на историю питерскую - про загадочную смерть рэпера Энди Картрайта. Напомним, жена музыканта утверждает, что пришла домой, а муж был уже мертв - якобы умер от передозировки наркотиками. Женщина решила (это все с ее слов, опять же), что заявить в полицию о такой «некрасивой» смерти значит опорочить честь Энди. И поэтому она его расчленила. За советом, как вынести тело, позвонила юристу, ну а тот, естественно, - в полицию… Жена рэпера до сих пор все отрицает. Страшная деталь: когда мама расчленяла папу, в соседней комнате находился ребенок…

А в Москве все выглядит этаким перевертышем…

- Сегодня днем в полицию позвонили жители дома на Ореховом бульваре, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Они пожаловались на трупный запах, который доносится из соседской квартиры. Приехал наряд. Дверь вскрыли. А там - останки женского тела, без рук и ног. Фрагменты тела были разложены в черных пакетах для мусора. В квартире находился мужчина. Он сказал, что это тело его 40-летней жены…

По словам источника, в это время в другой комнате играл шестилетний ребенок.

- В пакетах не обнаружили рук и ног. Вероятно, их ранее уже вынесли на улицу.

- Кто это сделал? Муж?

- Да, он сейчас основной подозреваемый. Мужчину - ему 48 лет - везут на допрос. Но он пока не признает свою вину. В квартире же работают эксперты-криминалисты.

- Как давно погибла женщина?

- По предварительным данным, более недели назад. От чего - устанавливается.

- Что с ребенком? Он видел, что произошло?

- Нет, по словам ребенка, он не знал, куда делась мама, он ничего не видел. Ребенка сейчас передали врачам. Вероятно, в ближайшее время его заберут родственники.

- Семья - маргинальная?

- На учете они не состояли, но соседи говорят, что они иногда выпивали, да.

Источник рассказывает, что в момент задержания мужчина находился в невменяемом психологическом состоянии. Он ничего толком не может объяснить. По информации «КП», ранее мужчина был судим. По какой статье - неизвестно.

Следственный комитет возбудил дело по статье «убийство».

- В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается, - сообщили в ГСУ СК России по Москве.