Тутта Ларсен показала дизайн дачного участка на фестивале "Сады и люди" на ВДНХ

Тутта Ларсен представила свой проект на фестивале "Сады и люди". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Можно в несколько рядов высадить розы в саду и наслаждаться приятными ароматами, делать снимки "я и розы" для инстаграма, а можно почерпнуть архитектурные идеи на фестивале "Сады и люди" и создать сад своей мечты. Это будет уже седьмой фестиваль. В этом году он пройдет с 14 по 23 августа, проектные сады презентовали в ландшафтном парке ВДНХ.

Впервые на фестивале свой сад представила радиоведущая станции "Комсомольская правда" (97,2 FM) Тутта Ларсен и ландшафтные архитекторы Марина Береснева и Мария Принтц.

- О фестивале я раньше не знала, пока не занялась обустройством своей дачи в Подмосковье. Хотелось, чтобы были не просто цветы, деревья и дорожки, но и динамика, красота. Мне помогла оформить наш сад дизайнер Мария Принтц. У нас на участке нет забора, но теперь появились елочки, калина, а еще кровохлебка - это растение открытие для меня, у него очень красивые бордовые бутончики, напоминающие малину, - рассказала Тутта Ларсен.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А осталась еще какая-то идея, которую планируете воплотить?

- Моя мечта, чтобы во дворе рос дуб. Еще мы будем использовать крышу здания. Мы стали там высаживать растения, в летний день я буду ставить на крыше кресло и читать в такой уютной обстановке. Мне хотелось сад, чтобы здесь можно было развиваться ребенку - бегать, лежать. И нам это удалось.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Фактически все, кто придут посмотреть ваш сад, будто побывают у вас на даче?

- Получается, что да. Это сакральное место, в котором я наполняюсь энергией, отдыхаю, и которое, безусловно, отражает меня.

На фестивале представлены и другие сады. В этом году их более 20. Познакомиться с томатами, тимьяном, кинзой и другими вкусными растениями можно на площадке "Огород в городе". Проект "Постоянная переменная" показывает, что детали прошлого могут дополнить современные детали декора.

- Природа искусно декорирует, превращая ржавую лестницу и заброшенный автомобиль в перголу, - говорит автор сада Мария Селезнева.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сад с мужским характером "Его тайна" позволит перезагрузиться и обрести силы за счет горного массива, очага и теплых фонарей.

Скрыться от всех позволит ландшафтный арт-объект Terra Incognita. Металлический каркас напоминает хижину, в которой природный уют создают ветки березы, сосновая кора, травы и злаки. Здесь можно быть на природе, но и прихватить с собой ноутбук.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бледно-сиреневые метелки перовскии, можно валяться на траве, покачаться в гамаке, зажмурившись от счастья, а вокруг высокое небо - сад "Простые истины" разработали авторы Юлия Безматерных и Ирина Климова.

- Идея сада - аллегория жизненного пути. Мы вступаем в безмятежную пору детства, потом нас ждет подростковый возраст. Разные запахи и звуки фонтанов отражают переживания счастья, - говорят авторы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще один интересный сад "Покров", который напоминает лиственную кору. Форма - плакучая ива со струящимися до самой земли ветвями.

- Родился образ сада, воспроизведенный с помощью ив "Памяти Миндовского", "Маяк-2", ползучей "Грин Карпет" из "Питомника Савватеевых", - говорит автор Светлана Зварич.

Концепции оформления садов, как говорят организаторы, меняются каждый сезон. Экономика тоже оказывает влияние на садовую моду - сложные проекты или бюджетные, декоративные растения или практичные, душистые (травы для чая, томаты, кабачки).

- Наш фестиваль был задуман, чтобы показывать высокую садовую моду. С каждым годом требования растут и мы планку поднимали до мирового уровня. Наши сады в Европе вызывают восхищение. Моду диктует экономика и климат. Когда кризис - в моде полезные растения, если климат дождливый - в моде влагоустойчивые растения. Для садоводов-любителей здесь тоже много идей, - говорит Елена Беляева, соорганизатор фестиваля "Сады и люди".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фестиваль обучает

В течение десяти фестивальных дней будут проходить:

- выставка-продажа растений;

- экскурсии по садам в сопровождении их авторов;

- мастер-классы на площадке "Огород в городе" с полезными советами и приемами по созданию сада пряных трав, озеленению балконов;

- мастер-классы по выращиванию овощей и зелени в контейнерах. Где: ВДНХ, ландшафтный парк, возле ресторана "Свадьба соек", проспект Мира, 119.

Ближайшая станция метро "ВДНХ".

Когда: с 14 по 23 августа 2020 года, с 9.00 до 21.00.

Стоимость: 500 рублей.