Андрей Воробьёв: Наша задача - сохранять рабочие места и предприятия

Губернатор поздравил рабочих с открытием новой производственной площадки. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ.

В цехах светло и чисто - ну насколько это, конечно, возможно на предприятии, где каждый день режут твердую каменную породу.

Сергей Назаренко - один из здешних ветеранов. Устроился на завод еще в 1981-м простым фрезеровщиком и дальше шаг за шагом прошел все ступени - был мастером, технологом, начальником цеха, главным механиком, замдиректора и даже занимал пост гендиректора.

- С женой мы тоже здесь познакомились, - рассказывает Назаренко. - Я тогда еще рабочим был, а она мастером. И дети наши на заводе трудятся. У нас уже династия - на всех уж больше 100 лет общего стажа...

Долгопрудный - городок компактный, уютный. Когда-то он был центром советского дирижаблестроения, но последние 80 с лишним лет одно из главных здешних промышленных предприятий - Московский камнеобрабатывающий комбинат. Сегодня здесь создано около 140 рабочих мест. Производство - без всяких преувеличений - легендарное. Гранит, выпущенный здесь, сегодня украшает Московский Кремль, храм Христа Спасителя, многие станции столичного метро, сталинские высотки.

Завод построили еще в 1937-м, с тех пор город вокруг оброс кварталами, и МКК оказался посреди жилого сектора. Поэтому было решено перенести большое действующее производство в промзону. Задачка не из простых, но девелоперская компания «Гранель», которая занималась реализацией концепции перемещения здания завода из жилого сектора в промышленный, с ней справилась. В промышленной зоне было построено новое здание, в котором установили новое современное оборудование. Это позволит увеличить мощности, число рабочих мест и среднюю зарплату (до 60 тысяч).

Вчера губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с первым вице-президентом ГК «Гранель» Вячеславом Шиховым и президентом ОАО «МКК» Владимиром Ткачем открыли новое производственное здание.

- Наша задача была - сохранить комбинат, рабочие места, - сказал губернатор в общении с работниками завода. Это легендарное предприятие - несмотря на годы, оно остается конкурентоспособным, поставляет материалы в разные регионы России, на экспорт. Хотел бы сказать слова благодарности ветеранам, которые работают тут долгие годы. Здесь сейчас все современное, станки обновились. Для нас стратегическая задача - это экономика. Основной запрос - рабочие места, причем автоматизированные.

Отдельно губернатор поблагодарил ветеранов предприятия. (На заводе, к слову, сейчас трудится несколько рабочих династий, представители которых начали здесь работу еще в 1930-х.)

В Долгопрудном же находится и один из крупнейших в России заводов по производству мороженого и молочной продукции - «Чистая линия». Андрею Воробьёву показали, как устроено предприятие. Здесь сегодня трудятся около 800 человек (со средней зарплатой 47,5 тысячи). Одного только мороженого долгопрудненское предприятие выпускает более 100 видов - продукция на ура расходится по всей стране и соседним государствам. При этом ассортимент постоянно расширяется. Губернатор вместе с совладельцем ГК «Чистая линия» Тиграном Матиняном запустил линию по производству нового мороженого «Радужка-Единорожка».

Предприятие расширяет ассортимент продукции. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ.

Сейчас «Чистая линия» планирует строить крупное молокоперерабатывающее предприятие и транспортно-логистический центр. После запуска обоих объектов (в 2024-м) здесь будет создано еще около 3 тысяч рабочих мест.

- Я хочу пожелать дальнейшего роста, очень здорово, что вы не останавливаетесь, - обратился губернатор к сотрудникам завода. - Но также я хочу поблагодарить вас за то, что во время пандемии компания не осталась в стороне... («Чистая линия» бесплатно развозила свою продукцию медикам и пожилым людям, доставляла в детские дома и приюты.)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Спасибо врачам!

В Долгопрудном Андрей Воробьёв посетил центральную городскую больницу, которая во время пандемии коронавируса была перепрофилирована в инфекционный госпиталь. 455 коек, в том числе 40 реанимационных. За это время через госпиталь прошло более 1000 пациентов. Каждый третий - через реанимационное отделение. На передовой медицинскую помощь оказывали более 300 человек.

- У нас эти месяцы не было ни заведующих, ни заместителей главврачей, мы все выходили и работали, - рассказала заместитель главного врача больницы Светлана Снаренкова. - Периодически кто-то из врачей заболевал, но надо было поддерживать работу. Все работали с больными практически без отдыха, семь дней в неделю.

- Спасибо всем врачам, медсестрам, работникам. Был сложный период. И наши врачи - армия очень дружная, профессиональная - сделали очень большое дело. Надеюсь, что все будут здоровы, вы будете радовать близких своим вниманием, - сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор вручил награды 12 сотрудникам больницы, которые наиболее отличились, спасая людей во время коронавируса. Благодарность губернатора объявлена всему коллективу клиники.